ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO verso PERUGIA in cerca della seconda impresa

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 25 marzo 2023. Il successo per 3-2 in Gara 2 contro Perugia davanti al pubblico di casa pone Milano sul punteggio di 1-1, ma la grande impresa andata in scena all’Allianz Cloud non dovrà rimanere un fuoco di paglia: domani alle ore 17.00 al Pala Barton si scende in campo per gara 3 per cercare un’altra grande prova.

Dopo la grande prestazione infrasettimanale nel capoluogo lombardo, per il team meneghino arriva un altro grande banco di prova. Replicare l’exploit di gara 2 sarà tutt’altro che semplice, soprattutto perché al Pala Barton li attenderà un campo difficile ma soprattutto una Perugia agguerrita e armata di coltello tra i denti per portarsi di nuovo in vantaggio nella serie. Si prospetta così una vera e propria battaglia sportiva, piena di emozioni come la maratona di pochi giorni fa: se gli avversari di Milano saranno carichi e desiderosi di riscattare la sconfitta, l’Allianz Powervolley si presenterà al via con il vento in poppa e con quella fiducia che ha giocato un ruolo rilevante mercoledì sera. Proprio come in gara 2, i ragazzi di coach Piazza dovranno mettere in campo cuore e testa, elementi che tra le mura amiche hanno fatto la differenza ed hanno dato il là a uno dei risultati meno prevedibili della serata. Ancora una volta i favori del pronostico pendono dalla parte perugina: un club che vanta i migliori giocatori nel proprio roster e che difficilmente sbaglia due partite consecutive.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «Andiamo a Perugia sicuri di quello che abbiamo fatto per preparare le partite, di quello che hanno fatto di buono i ragazzi, sicuri anche del fatto che il primo set in Gara 1 è stato giocato molto bene e mai mollato, sicuri del fatto che non abbiamo mollato nemmeno un secondo anche nel tie break, dove abbiamo avuto solo un passaggio a vuoto, uno solo. Abbiamo delle certezze sapendo chi abbiamo di fronte, vale a dire una grande squadra e tanti giocatori, noi però guardiamo nel nostro campo».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano- Sir Safety Susa Perugia sarà il confronto numero 23 tra le due società: 4 successi per Milano, 19 per Perugia.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Perugia), 2 nei Quarti Play Off Scudetto (1 successo Perugia, 1 successo Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 5 gare – 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano), 2 nei Quarti 2022/23 (1 successo per Perugia, 1 successo Milano).

EX

Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

DIRETTA TVIl match delle 17:00 Sir Safety Susa Perugia – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli – Rychlicki, Solé – Russo, Plotnytskyi – Leon, Colaci (L). All. Anastasi.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Piana Rossella, Luciani Ubaldo (Cesare Stefano)

Impianto: Pala Barton di Perugia.