Il sindaco Pruiti eletto consigliere della Città metropolitana

Venerdì 31 marzo il primo cittadino di Buccinasco ha partecipato al Consiglio della

Città metropolitana dove è subentrato in sostituzione dei consiglieri dimissionari.

Pruiti: “Ringrazio i colleghi che in modo trasversale mi hanno votato, permettendomi

di mettermi ancora una volta al servizio della comunità e del territorio”

Buccinasco (31 marzo 2023) – A pochi giorni dalla sua elezione come presidente dell’assemblea dei sindaci del Parco Agricolo Sud Milano, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti entra a far parte del Consiglio della Città metropolitana di Milano. La sua nomina come consigliere è avvenuta venerdì 31 marzo in occasione della riunione del Consiglio.

“Ringrazio i colleghi sindaci e consiglieri comunali che mi hanno votato in modo trasversale –

dichiara Rino Pruiti – permettendomi di mettermi ancora una volta al servizio della comunità e del territorio. Chi mi conosce sa bene che per me uscire da Buccinasco non è semplice, la mia vocazione è occuparmi della mia città, della mia comunità, del nostro territorio. Proprio con questo spirito e con grande senso del dovere mi accingo a questi nuovi compiti ‘extra territoriali’, la difesa dei diritti dei nostri cittadini che hanno scelto di vivere in un’area che fa della tutela ambientale la sua missione. Anche come consigliere della Città metropolitana, porterò avanti le nostre istanze battendomi per una migliore pianificazione dei servizi, occupandomi in particolare dei temi che mi stanno più a cuore come la legalità, la tutela ambientale, e in generale per una migliore pianificazione ambientale”.

Rino Pruiti e Marco Griguolo subentrano in sostituzione dei consiglieri metropolitani dimissionari.

V.A.