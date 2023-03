Nuove misure per la sicurezza del trasporto pubblico locale a Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 31 marzo 2023 – Pulsanti per la geolocalizzazione del mezzo da parte della centrale operativa della società si trasporto pubblico pavese Autoguidovie, collegata con la sala operativa delle Forze di polizia, installazione di ulteriori telecamere e rimodulazione della presenza delle guardie giurate nelle ore serali nell’area della stazione autobus di Pavia, introduzione progressiva di modalità che consentano la separazione fisica tra conducente e passeggeri sui mezzi.

Queste le misure per la sicurezza di conducenti e utenti del trasporto locale individuate ieri durante la riunione di coordinamento delle Forze di polizia presieduta in prefettura dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini, che ne condiviso e richiesto l’attuazione ad Autoguidovie Spa, rappresentata dal responsabile Sicurezza e Prevenzione.

Gli interventi si collocano nell’ambito della più ampia e articolata tematica della sicurezza nel trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, e della relativa strategia d’azione condivisa in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha evidenziato il prefetto, ricordando anche le direttive del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi finalizzate ad aumentare la percezione della sicurezza nelle aree urbane.

Durante la riunione, alla quale hanno partecipato tra gli altri anche il vicedirigente della Polizia ferroviaria per la Lombardia e il responsabile della Sicurezza di TreNord, è stata esaminata anche la situazione della sicurezza nei trasporti ferroviari. Sotto questo aspetto il prefetto ha annunciato che il mese prossimo, grazie anche alla collaborazione di Rete Ferroviaria italiana/RFI, saranno “remotizzate”, ovvero collegate telematicamente con il centro operativo della Polizia ferroviaria, le telecamere installate nella stazione di Mortara. Stanziati, inoltre, ha annunciato ancora il prefetto, fondi per la realizzazione nel 2024 di un impianto di videosorveglianza di oltre 100 telecamere nella stazione di Voghera.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza a bordo sulla linea ferroviaria Milano – Mortara, è stata condivisa la necessità di potenziare ulteriormente la circolazione di informazioni tra società Trenord e Forze dell’ordine sui flussi di passeggeri, nello specifico per segnalare la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi allo scopo di consentire interventi tempestivi, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’obiettivo, ha spiegato il prefetto ringraziando per la collaborazione tutte le componenti intervenute, è «costruire un’impalcatura per la sicurezza di ampio respiro, che coinvolga tutte le componenti che rivestono ruoli strategici sul territorio».