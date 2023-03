Il Presidente Mattarella ospite il 2 aprile a Monza di “PizzAut”, la pizzeria inclusiva in cui lavorano ragazzi autistici

(mi-lorenteggio.com) Monza, 31 marzo 2023 – Il Presidente Mattarella il 2 Aprile, in occasione della “ Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, sarà ospite a Monza di “PizzAut” un innovativo modello di inclusione sociale nato per offrire ai ragazzi autistici un presente fatto di dignità e lavoro , per costruire il loro futuro. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi.

Il Presidente Mattarella assisterà al taglio del nastro della nuova sede e si fermerà per pranzo e i ragazzi di PizzAut cucineranno per gli ospiti.

Redazione