Speed: 25 azzurri a tutto sprint in Polonia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 31 marzo 2023 – E’ appena sbarcata in Polonia, la delegazione azzurra della Fasi, che da domani, a Tarnów, nel primo week end di aprile, sarà impegnata nella Coppa Europa Senior e nella Coppa Europa Giovanile della specialità Speed. Sono 25 i velocisti azzurri accompagnati dallo Staff della Nazionale, 13 ragazze e 12 ragazzi che da domattina saranno impegnati sulle avveniristiche pareti della Accademia sportiva della Università di Scienze Applicate della città polacca. Sabato sarà la volta della gara riservata ai senior. Dopo il riscaldamento pomeridiano scatteranno nelle qualifiche dalle 17,30 alle 19 i nostri otto alfieri: Luca Robbiati, Adriano Egidi, Sofia Bellesini, Marco Rontini, Erica Piscopo, Alice Strocchi, Sofia Milani, Andrea Bortolotto. Prima le “run” femminili, quindi a seguire le maschili. Se ci saranno azzurri in fnale li vedremo dalla 19,30 alle 20,30 ed a seguire vi saràla cerimonia di premiazione. Il giorno dopo, domenica, che siano “Palme” da campioni, quell rincorse ancora sui 15 metri verticali polacchi, dai nostri 17 azzurrini in gara. Negli junior under 20 si batteranno Sofia Bellesini, Alessandro Giorgianni , Francesco Govoni, Marco Rontini e Daniele Balestrazzi. Negli U18 Sara Arcozzi, Sofia Milani, Alice Strocchi insieme a Samuele Graziani e a Ludovico Borghi. Quindi tra gli U16, avremo in gara Alessandro Trezzi, Francesco Ponzinibio, con Alice Marcelli, Emma Campa, Margherita Giudici, Zoe Pavia, Eva Mengoli.

Per ciascuna delle tre categorie giovanili, dalle 12 alle 14 di domenica vi saranno le qualifihe. Le finali giovanili in programma tra le 15 e le 16 (ora locale) con succesivi podi.

La spedizione federale arriva in terra polacca, molto carica, dopo l’adrenalinico record europeo 5’18 realizzato da Matteo Zurloni in Coppa Italia. Uno sprint in verticale mozzafiato quello del fortissimo neoprimatista lombardo, che rivedremo in gara solo a fine mese in Coppa del Mondo, ma che porta fiducia ed entusiasmo al Team Italia, consapevole dell’impegnativo percorso intrapreso verso Parigi 2024.