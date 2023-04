LA MTB GIOVANILE È IN GRAN FORMA. A NALLES UNA “MARLENE” SUNSHINE

(mi-lorenteggio.com) Nalles, 2 aprile 2023 – Dopo la spettacolare gara open di ieri alla 22.a Marlene Südtirol Sunshine Race, oggi ultima giornata di gare dedicate alle categorie Allievi ed Esordienti. La storica manifestazione di Nalles, in Alto Adige, ha dato spazio questa mattina al colorato e vivace movimento off-road giovanile che ha ricalcato in gran parte il tracciato ‘estremo’ dei top elite, compresa la sfiancante e spettacolare salita a tornanti ‘dell’usignolo’. A “cantar vittoria” oggi Beatrice Maifrè e Mattia Acanfora (Esordienti 1° anno), Nicole Righetto e Riccardo Fasoli (Esordienti 2° anno), Elisa Bianchi e Simone Pesenti (Allievi 1° anno) e Marusa Tereza Serkezi con Mattia Agostinacchio (Allievi 2° anno), dimostrando al mondo della mtb il loro valore e guadagnandosi un posto nel prestigioso albo d’oro della Marlene Südtirol Sunshine Race.

Partenza di buon mattino, soleggiato, con le allieve 2° anno Serkezi (SLO), Pontara, Grangl e Sinner che hanno deciso di alzare subito il ritmo e al primo passaggio dei tre giri totali si sono avvantaggiate di 5” su Weigelt. All’ultimo giro la slovena ha rotto gli schemi e si è scollata di dosso le avversarie transitando tutta sola al traguardo con 20” sulle austriache Grangl e Weigelt ed Elisa Pontara, prima tra le italiane. Serkezi ha gestito il vantaggio accumulato e con un tempo di 43’17” ha alzato le braccia al cielo, con l’austriaca Grangl al secondo posto seguita dalla connazionale Weigelt.

Tra le allieve 1° anno gara dominata dalla forte Elisa Bianchi, sempre in testa nei tre giri, brava a battere nella volata finale Eva Terpin e Anja Pink dopo 44’52”.

Due giri, invece, da completare per le donne Esordienti 1° e 2° anno, con la valtellinese Beatrice Maifrè a spuntare la vittoria tra le 1° anno davanti a Giorgia Sardi e a Nicole Trampus, mentre tra le ragazze del 2° anno Nicole Righetto si è imposta davanti a Mariachiara Signorelli e a Cecilia Carzolio.

Interessante sfida anche tra gli Esordienti 1° anno, quando sulla temuta salita dell’usignolo il leader del circuito ‘Italia Bike Chaoyang’ Mattia Acanfora ha aperto il gas staccando i conterranei lombardi Davide Grigi e Matteo Jacopo Gualtieri. Le posizioni sono rimaste invariate all’arrivo, con Acanfora a festeggiare dopo 29’20” di gara tenendo così ben salda la maglia da leader.

Duello bergamasco nell’ultimo giro per gli Esordienti 2° anno, tra il leader del circuito ‘Italia Bike Chaoyang’ Mattia Cavalleri e Riccardo Fasoli, i quali hanno impostato un ritmo forsennato abbandonando a 20” Raffaele Armanasco. La vittoria è andata a Riccardo Fasoli, giunto sul traguardo in 28’42”, mentre Cavalleri ha chiuso al secondo posto con Armanasco a completare il podio.

È partito con il numero 1 e ha concluso al primo posto Simone Pesenti tra gli Allievi 1° anno. I protagonisti della giornata sono stati lo stesso Pesenti e Alessandro Biola, artefici di una fuga a due fino alla discesa dell’ultimo giro, quando purtroppo Biola è caduto. Pesenti è scappato ed è andato a prendersi la vittoria con un tempo finale di 41’59”, con Filippo Grigolini sul secondo grandino del podio e Jacopo Putaggio a completare il podio. Biola, nonostante la caduta, è risalito in sella e ha chiuso, ammaccato, in quarta piazza.

La giornata si è conclusa con la gara “clou” riservata agli Allievi 2° anno e il protagonista assoluto è stato il valdostano Mattia Agostinacchio, grazie all’attacco decisivo firmato al secondo giro, facendo così il vuoto sugli inseguitori Federico Rosario Brafa, Ettore Fabbro, Valentin Hofer ed Elia Rial. Al suono della campana dell’ultimo giro Agostinacchio è sfilato ancora in solitaria al traguardo, mentre da dietro risaliva a grande velocità Federico Rosario Brafa seguito dal campione austriaco Valentin Hofer. Con un tempo di 40’15” ha trionfato il valdostano, ricevendo gli applausi del pubblico e del presidente del comitato organizzatore Florian Pallweber. Seconda piazza per Federico Rosario Brafa, il quale ha tentato il tutto per tutto per andare ad acciuffare Agostinacchio mostrando un’ottima gamba. Infine Valentin Hofer ha completato il podio.

Nella rigogliosa Nalles è calato il sipario sulla due giorni off-road che ha regalato emozioni a non finire, celebrando lo sport in compagnia di tanti amici, famiglie e spettatori appassionati della mtb. Oggi a salutare i partecipanti ed incoraggiare gli organizzatori c’era anche il sindaco di Nalles Ludwig Busetti.

Allievi 1° anno maschile

1 Pesenti Simone Speed Bike Rocks 0:41:59; 2 Grigolini Filippo Jam’s Bike Team Buja 0:42:46; 3 Putaggio Jacopo Ucla1991 Gpservizi Baseco 0:42:57; 4 Biola Alessandro Racing Team Rive Rosse 0:42:58; 5 Falciani Michele Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes 0:43:15

Allievi 2° anno maschile

1 Agostinacchio Mattia Xco Project – Francesconi Racing 0:40:15; 2 Brafa Federico Rosario U.S.Biassono Asd 0:40:38; 3 Hofer Valentin Union Maria Schmolln Ktm 0:40:56; 4 Rial Elia Ssd Gagabike Team 0:41:00; 5 Savoldini Massimo Velo’ Montirone 0:41:03

Allieve 1° anno femminile

1 Bianchi Elisa Flandres Love – Sportland 0:44:52; 2 Terpin Eva Kolesarsko Drustvo Rajd / Cycling C 0:44:54; 3 Pink Anja Lrv Steiermark 0:45:32; 4 Giangrasso Elisa A.S.D. Orange Bike Team 0:45:59; 5 Azzetti Nicole Four Es Racing Team 0:46:29

Allieve 2° anno femminile

1 Šerkezi Maruša Tereza Kolesarsko Drustvo Rajd / Cycling C 0:43:17; 2 Grangl Antonia Lrv Steiermark 0:43:50; 3 Weigelt Paulina Lexware Mountainbike Team 0:44:41; 4 Pontara Elisa Asd Giomas 0:45:29; 5 Lange Paulina Bike Junior Team Powered By Bulls / 0:46:00

Esordienti 1° anno maschile

1 Acanfora Mattia A.S.D. Monticelli Bike 0:29:20; 2 Grigi Davide Team Alba Orobia Bike Asd 0:29:58; 3 Gualtieri Matteo Jacopo Uc Costamasnaga Asd 0:30:48; 4 Micheli Filippo A.S.D. Monticelli Bike 0:31:37; 5 Milesi Elarja Diego Speed Bike Rocks 0:32:02

Esordienti 2° anno maschile

1 Fasoli Riccardo Speed Bike Rocks 0:28:42; 2 Cavalleri Mattia Le Marmotte Loreto 0:29:02; 3 Armanasco Raffaele Team Rebel Bike Paredi 0:29:26; 4 Iachetta Alessandro Ciclistica Rostese 0:29:43; 5 Bettinelli Francesco Scuola Mtb San Paolo D’argon 0:30:24

Esordienti 1° anno femminile

1 Maifrè Beatrice Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:33:12; 2 Sardi Giorgia Ssd Gagabike Team 0:33:29; 3 Trampus Nicole Caprivesi 0:33:41; 4 Raimondo Gioia Racing Team Rive Rosse 0:34:18; 5 Ghilotti Eva Team Rebel Bike Paredi 0:34:21

Esordienti 2° anno femminile

1 Righetto Nicole A.S.D. Team Velociraptors 0:29:37; 2 Signorelli Mariachiara A.S.D. Monticelli Bike 0:30:18; 3 Carzolio Cecilia Pol.Va Quiliano Bike Marchisio 0:30:58; 4 Kostner Julia Dynamic Bike Team Eppan 0:32:34; 5 Zipoli Elisa Le Marmotte Loreto 0:32:51