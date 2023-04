DL Racing vince con Scionti a Monza nel SuperSport Series GT

Weekend super per la scuderia milanese nel primo round stagionale: il pilota capitolino fa doppietta con la Huracan ST Evo2 schierata in partnership con Lamborghini Roma e Target Racing, mentre Rodio (2°) e Marulla (3°) concludono anche loro sul podio. Prossima tappa a Vallelunga il 29-30 aprile

(mi-lorenteggio.com) Monza, 2 aprile 2023. Si conclude con un doppio trionfo e ulteriori podi a Monza l’esordio stagionale della DL Racing, impegnata con quattro auto nel primo round del SuperSport Series GT 2023. La scuderia milanese ha raccolto sulla pista di casa i primi convincenti risultati della stagione lungo un weekend che ha visto in grande spolvero le tre Huracan ST Evo2 da 620 cavalli schierate in partnership con Lamborghini Roma e preparate da Target Racing. Tra gli alfieri, brilla l’atteso Federico Scionti, capace di centrare due vittorie su due. Il 30enne pilota romano è stato autore di un weekend perfetto fin dalle prove libere e ha fatto segnare anche entrambe le pole position in qualifica sul piede dei 190 orari di media. Protagonista di due ottimi spunti nelle partenze lanciate, poi, Scionti ha dominato sia gara 1 al sabato sia gara 2 domenica pomeriggio, concludendo la tre-giorni brianzola in vetta alle classifiche del nuovo campionato degli FX Racing Weekend.

“E’ stato un fine settimana incredibile – ha dichiarato Scionti – Sono davvero contento della prestazione perché siamo andati forte in ogni turno e per questo ringrazio la squadra che mi ha messo a disposizione una Lamborghini a punto e molto bilanciata. In gara 1 era importante iniziare bene la stagione, poi domenica il caldo ha iniziato a farsi sentire e gli ultimi giri sono stati più difficili ma ho cercato di mantenere la concentrazione per portare a termine una meravigliosa gara 2!”

Nei colori Lamborghini Roma by DL Racing, a Monza si sono messi in evidenza anche gli altri equipaggi schierati sulle Huracan. In particolare gli altri due piloti romani che condividevano la numero 67. Sia Alberto Rodio, secondo in gara 1, sia il 21enne Matteo Marulla, terzo in gara 2, hanno conquistato il podio, ritrovandosi dunque a celebrare l’impresa insieme a Scionti. In decisa crescita in gara 1 il rookie varesino classe 2003 Alessio Scarfò sulla numero 50, capace all’esordio di risalire fino alla settima posizione. Bene sulla stessa vettura Marco Santanocita. Il pilota e General Manager di Lamborghini Roma ha completato una spettacolare rimonta a suon di sorpassi in gara 2, inaugurando la stagione con un prezioso quarto posto finale.

Con il supporto di Vago Racing, alla prima stagionale DL Racing ha schierato pure la Porsche 911 GT3 Cup da quasi 500 cavalli affidata a un equipaggio tutto milanese. Fortune alterne per i due protagonisti: in gara 1 Francesco Guidi ha convinto concludendo in quinta posizione assoluta (e sul podio di categoria), mentre in gara 2, dopo un’ottima qualifica, Mattia Fiore è stato costretto al ritiro per un’uscita a Lesmo.

A capo di DL Racing, Diego Locanto commenta nel post-Monza: “Non potevamo iniziare meglio la nostra stagione nei campionati nazionali. Abbiamo ottenuto pole e vittoria in entrambe le gare, altri due podi e piazzamenti importanti: tutti i nostri piloti Lamborghini hanno lavorato dentro e fuori dalla macchina per raggiungere il massimo degli obiettivi possibili. Quindi grande soddisfazione, grande lavoro della nostra parte tecnica con Target, del team manager Fabrizio Del Monte e degli ingegneri. Tutto si è compiuto nella maniera corretta. Bene anche il nostro equipaggio sulla Porsche, peccato per l’errore di Fiore in gara 2 nella lotta per il podio, ma conoscendone le qualità sono certo che si rifarà. In definitiva un grande weekend, speriamo di continuare nel percorso intrapreso con la medesima lucidità anche nel prossimo appuntamento”.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 27-28 maggio Red Bull Ring; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano

Redazione