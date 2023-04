Milano è grande: l’Allianz Powervolley vince il tie break e rimanda l’esito dei Quarti alla “bella”

(Mi-lorenteggio.com) MILANO, 2 aprile 2023 – Di fronte ai 4696 spettatori dell’Allianz Cloud, Milano ripete l’impresa e regala lo strepitoso successo sulla Sir Safety dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. 3-2 dunque il risultato finale che decreta la resa dei conti finale per staccare il pass per le Semifinali Scudetto a Gara cinque il weekend prossima in Umbria. 25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13 i parziali dell’incontro con cui l’Allianz batte i Block Devils firmando la serie 2 pari.

Un’altra altalena di emozioni ha vissuto il pubblico dell’Allianz Cloud, clima infuocato dopo il primo set con Piano e compagni che collezionano subito uno scarto importante sul punteggio decretando la fine della prima frazione 25-15. Gli uomini di Anastasi, però, reagiscono nel secondo e nel terzo, e trascinati da Leon riportano la situazione in parità per poi decretare il sorpasso con il successo anche nel terzo set 19-25. A guidare la rimonta dei meneghini le due bande di Milano, Ishikawa e Mergarejo (il cubano che verrà nominato MVP del match con 22 punti) sugli scudi vincono il quarto parziale ai vantaggi. Ed è di nuovo tie break all’Allianz Cloud, dove a fare la differenza è la seconda linea, Milano dopo il break di Porro al servizio riesce a mantenere il vantaggio e chiude con il muro di Loser 15-13.

Ora si deciderà tutto alla “bella” durante il weekend di Pasqua, Gara 5, infatta, sarà un’unica ed importante chance per i meneghini di scrivere un pezzo di storia e staccare per la prima volta il pass per le Semifinali.

DICHIARAZIONE

Matteo Piano (Allianz Powervolley Milano): «É stata una bella occasione aver giocato questa partita e un bel premio averla vinta. In battuta siamo stati altalenanti ma nel tie break siamo stati decisivi, come lo sono stati loro perché nel tie break Perugia ha servito ancora meglio, hanno fatto vedere veramente una bella pallavolo come l’abbiamo fatta vedere noi oggi, quindi è stata una bella partita da vivere da ogni punto di vista, da casa, il pubblico e in campo. Per essere grande devi essere grande, secondo me noi abbiamo le nostre possibilità sapendo che ci siamo costruiti un’occasione, penso che la vita sia bella per il suo equilibrio, penso che sia bello avere un po’ di pressione, penso che sia bella l’opportunità e sapere di avere un’opportunità. Penso che sia bello essere finiti di nuovo in casa nostra a vincere una gara».

CRONACA

Primo set:

Coach Piazza parte con il sestetto iniziale delle ultime gare: Porro e Patry sulla diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e Pesaresi libero. Primo doppio vantaggio per Milano con Mergarejo che porta i suoi a 4-2. Ingrana la marcia l’Allianz con Patry che in diagonale firma il +4 (6-2). In difficoltà la ricezione umbra, così Piano e compagni ne approfittano e allungano sul 9-4, coach Anastasi è costretto al time out. Il capitano di Milano è infuocato, prima il muro e poi l’attacco vincente che blindano il punteggio di 13-6. Ancora al servizio Milano danneggia la ricezione dei Block Devils con Porro che infila due ace consecutivi, sono 10 i punti di scarto a questo punto del set (17-7). Ma il massimo scarto arrivo con l’attacco out di Russo al centro e Milano comanda 20-9. Anastasi sceglie Plotnyskyi su Leon e Rychlicki su Herrera (21-11). L’opposto francese mette a segno la palla del 24-14 e timbra la fine del parziale con un’altra diagonale vincente, 25-15.

Secondo set:

Questa volta sono gli ospiti i primi a portarsi in vantaggio (2-4), e Leon conferma il distacco prima in attacco e poi al servizio (4-8). Ci pensa Piano per Milano che rifila a Russo il suo muro (6-8). Gli uomini di Piazza entrano in difficoltà sotto i colpi di Leon e dopo il servizio vincente di Semeniuk, il tecnico meneghino chiama il time out (8-13). È un tira e molla per gli ambrosiani, con il muro a uno di Ishikawa su Herrera l’Allianz si rifà sotto 10-13. Mantiene il vantaggio la squadra di Anastasi con Leon che firma la palla del 14-18 da seconda linea. Anastasi sceglie Plotnyskyi al servizio, ma Jean Patry lo ferma sul punteggio di 18-22; gli ospiti però non si fanno raggiungere ed Herrera al servizio si conquista 5 set point e Leon ne approfitta a muro firmando la fine del secondo set 25-19.

Terzo set:

Equilibrio in partenza, ma il servizio di Semeniuk è pericoloso per i meneghini (un break conquistato), poi Mergarejo riporta la situazione in parità 6-6. Gli ospiti acquistano fiducia con Herrera e Milano rallenta: la fotografia della situazione vede i Block Devils in vantaggio 7-10. Qualche problema in ricezione tra le fila meneghine e Piazza sceglie Ebadipour su Mergarejo per rinforzare la seconda linea, il martello iraniano poi da il suo contributo anche in attacco e in pipe segna l’11-13. Da qui in poi Perugia ingrana e il set procede a senso unico verso l’Umbria, tentano Patry e Mergarejo di ricucire il distacco (18-21), ma Herrera risponde a tono a tono e si conquista 7 set point (18-24). Ed è proprio l’opposto cubano a toccare le mani di Ishikawa e chiudere il parziale 19-25.

Quarto set:

Grande equilibrio in partenza di parziale che viene spezzato dal muro di Patry che procura il primo break del set per la sua squadra (9-7), ma Milano non riesce a scappare, lo smash di Giannelli riporta la parità. L’opposto francese recupera un break al servizio (12-10) e riporta il doppio vantaggio a favore dei suoi, vanificato dal muro di Russo su Patry (14 pari). L’Allianz Cloud s’infuoca sul muro di Mergarejo su Leon che segna un altro break per Piano e compagni (17-15). Mergarejo accende il pubblico e il palazzetto esplode sul mani out del cubano (19-17). I Block Devils si riportano ad una lunghezza dai meneghini con Solè (20-19), poi con Semeniuk la parità a quota 21. Finale di parziale da cardiopalma, è Milano la prima ad avere la palla del set dopo l’errore in battuta di Herrera (24-23). Ma la resa dei conti è rimandata ai vantaggi, Milano ha 4 set point e sul 27-26 è Ishikawa ha terminare il set dopo che Mergarejo mette in crisi Leon in ricezione. 28-26 il risultato.

Quinto set:

Parte bene Milano con l’ace di Porro (3-1), ma Leon risponde al servizio e arriva il sorpasso e il break (3-5). Cambio campo a favore degli umbri con l’errore di Loser al servizio, la situazione è 6-8 per la Sir. Block out di Mergarejo, ma gli umbri mantengono il doppio vantaggio 8-10. Piano e compagni recuperano un break con Ishikawa che passa nel muro avversario (10-11), poi palla chiamata a video check sul tocco a muro di Patry che non c’è e il punto della parità va a Milano (12-12). Bagar in campo per una presenta invasione di campo di Herrera che atterra su Ishikawa, costretto ad uscire dal campo, al suo posto Vitelli che segna il 14-12 in primo tempo. Ma segna l’ultimo punto del match Agustin Loser che a muro porta a casa il match 15-13.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA: 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 22, Vitelli 1, Fusaro, Loser 5, Patry 15, Piano 7, Ishikawa 18, Porro 6, Pesaresi (L), Ebadipour 2. N.e. Lawrence, Bonacchi, Colombo (L). All. Piazza.

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 7, Herrera 19, Rychlicki, Leon 22, Piccinelli (L), Russo 7, Solé 6, Colaci (L), Flavio, Semeniuk 14, Plotnytskyi. N.e.:, Cardenas, Mengozzi, Ropret. All. Anastasi.

NOTE

Durata set: 23’, 28’, 29’, 36’, 27’. Durata totale: 2h e 23’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 9, battute sbagliate 23, muri 8, attacco 48%, 41% (26% perfette) in ricezione.

Sir Safety Susa Perugia: battute vincenti 10, battute sbagliate 19, muri 10, attacco 50%, 38% (23% perfette) in ricezione.

Impianto: Allianz Cloud di Milano

MVP: Osniel Mergarejo (Allianz Powervolley Milano)

Redazione