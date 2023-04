Ad Assago si è svolta la tappa del “Concorso Musicale Giovani Talenti – Concerto della Rosa”

(mi-lorenteggio.com) Assago, 3 aprile 2023 – Domenica 1 Aprile ad Assago, nella Sala Castello del Centro Civico, patrocinato dal Comune stesso, si è svolto il “Concorso Musicale Giovani Talenti – Concerto della Rosa”. Una manifestazione musicale nata da una collaborazione fra il suo ideatore Antonio Trottelli e la Scuola Civica di Musica di Assago rappresentata dalla sig.ra Emilia Baroni. Un’interessante opportunità dedicata a bambini e ragazzi impegnati nello studio del canto e di uno strumento musicale, provenienti da tutta Italia. Il concorso che terminerà a Genova, permetterà ai vincitori di partecipare a un concerto il cui ricavato sarà donato al Reparto di Cardiologia infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova. “Questa è stata una giornata molto importante – sottolinea l’Assessore Donatella Santagostino – per me un onore come Assessore poter ospitare nella nostra bella Assago una manifestazione musicale così prestigiosa, un concorso di giovani talenti arrivati da ogni parte d’Italia, e l’opportunità di poterli premiare… una bella pagina da ricordare”.

