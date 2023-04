MILANO. MORDE CARABINIERE, FERMATO E BLOCCATO CON IL TASER

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2023 – Stamane, in via Padova, i carabinieri sono intervenuti , dove era stato segnalato un uomo che tentava di forzare la porta di due appartamenti. I Carabinieri lo hanno trovato in strada, molto agitato con in mano un cavalletto di una moto. Nonostante i tentativi di calmarlo, ha cercato di usare il cavalletto per aggredire i Carabinieri, così hanno dovuto usare il taser per immobilizzarlo. Mentre lo immobilizzavano, ha poi morso uno di loro a un avambraccio. Il carabiniere, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Città Studi. Mentre l’arrestato, illeso, è stato visitato sul posto dal personale del 118 che non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Il giovane è stato quindi portato in camera di sicurezza, in attesa della direttissima.

Redazione