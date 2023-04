MONZA E’ PRONTA PER LE ‘PULIZIE DI PRIMAVERA’

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 aprile 2023 – È in programma per sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13, la nuova edizione di Pulizie di Primavera, la giornata di impegno civico dedicata alla città, che coinvolge migliaia di persone – tutti volontari – in un appuntamento all’insegna del “prendersi cura di Monza”.

Giunta alla 8° edizione, la manifestazione – sospesa dal 2020 – coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri” sparsi per la città.

I dati

Sono 40 i cantieri in programma per questo nuovo inizio, cui se ne aggiungono 70 nelle scuole per un totale di 110.

Al lavoro circa 4000 cittadini, grandi e piccoli, che contribuiranno a tendere più bella Monza.

Aderiscono all’iniziativa:

10 nidi di cui due privati e otto comunali

14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 7 paritarie e 6 statali

21 scuole primarie

9 scuole secondarie di primo grado

10 scuole secondarie di secondo grado di cui una paritaria;

5 centri di Animazione Socio Educativa

il centro di formazione Professionale P. Borsa.



Numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche e ai giovani del servizio civile e ai sottoscrittori dei “Patti di collaborazione” cittadini.

I Cantieri nei 10 quartieri

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini e l’area verde della Boscherona; i giardini della stazione, quelli del NEI, di via Manara, di via Visconti, di via Luca della Robbia, di via Campini e i boschetti reali; i volontari si occuperanno anche della creazione di Oasi Ambientali a Cederna, a San Rocco, a Triante a San Biagio e in altri quartieri mettendo a dimora alberi e arbusti a tutela della biodiversità anche con la costruzione di bug-hotel; anche i centri civici saranno interessati dai lavori, oltre ad aiuole e ad altri spazi aperti. La mappa completa dei cantieri è online sul sito del Comune.

I Cantieri nelle scuole

Sono 70 i cantieri che si svolgeranno negli edifici scolastici della città: 59 gli interventi di piantumazione previsti con la messa a dimora di oltre 3000 piante; 55 gli interventi di verniciatura, 48 di smaltimento di rifiuti e 10 di realizzazione di murales e/o graffiti.

Come iscriversi.

È ancora possibile iscriversi per partecipare a Pulizie di Primavera 2023: basta scegliere online uno dei cantieri pubblicati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente »on line .

L’Amministrazione Comunale fornirà tutto il materiale necessario.

Al termine dell’intervento sarà posizionata sul luogo ripulito una fotografia del gruppo che si è preso cura di quel cantiere, con l’invito a rispettarlo e mantenerlo in ordine.

Gli sponsor

Sono quattro gli sponsor ufficiali della manifestazione:

MCDonald di Monza

Assicurazioni Generali – Largo XXV aprile

Tempocasa

Milesi Srl che effettuerà un intervento di ripulitura della recinzione esterna del palazzo comunale e la rimozione delle scritte.

“Rendere più bella la città in cui viviamo è una scelta di ciascuno di noi – spiegano il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli – Invitiamo tutti ad iscriversi alla nuova edizione di Pulizie di Primavera anche per accrescere la consapevolezza dei cittadini e la responsabilità dei singoli nel prendersi cura dei luoghi pubblici di Monza”.

Partecipazione e contest fotografico

In occasione della nuova edizione l’Amministrazione Comunale promuove sui social network il contest fotografico #PuliziediPrimavera23: gli scatti più significativi e originali saranno pubblicati nella gallery online sul sito del Comune, nel prossimo numero del magazine comunale TuaMonza e sui canali social istituzionali che seguono la manifestazione

Redazione