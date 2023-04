(mi-lorenteggio.com) Levate – Bg, 3 aprile 2023 – Nel tardo pomeriggio di oggi, in viale Italia, intorno alle ore 17.40, per cause in fase di accertamento, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della propria moto, finendo contro un’albero. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto con due automediche e un’ambulanza della Croce Rossa, il giovane è deceduto sul posto.

