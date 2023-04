(mi-lorenteggio.com) Cremona, 3 aprile 2023 – Alle ore 17.50 di oggi, in via Bergamo – SS Padana Inferiore, un uomo di 62 anni è stato travolto e ucciso da un camion mentre era in bici. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

