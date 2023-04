Segrate (MI). GREGORIO MANCINO DIPINGE SUI PATTINI PER I MALATI DI ALZHEIMER IN RSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2023. Grandi cuori, rigorosamente con ricciolo, per portare tutta l’energia positiva dell’arte agli anziani affetti da Alzheimer. Gregorio Mancino, in arte Greg, il pittore meneghino famoso in tutto il mondo per i suoi cuori colorati, la sua arte giocosa e il suo spirito solidale ha fatto visita agli ospiti e allo staff della Residenza San Felice, la casa di riposo di Segrate del gruppo Orpea Italia.

Lo scorso sabato la struttura milanese che accoglie anche anziani affetti da Alzheimer, si è trasformata per un giorno nello studio-laboratorio dell’artista e ha ospitato un’esibizione di Moviment Art, la pittura in movimento inventata proprio da Greg.

Il pittore ha dipinto due tele muovendosi su un paio di pattini a rotelle e ha coinvolto gli anziani nell’esibizione chiedendo loro di intervenire attivamente nella realizzazione delle opere d’arte.

Gregorio Mancino, che negli anni si è fatto conoscere per il suo impegno nel sociale portando il colore e tutto il suo entusiasmo in scuole, ospedali e carceri, racconta:

“La pittura è gioia, emozione e positività. È stato molto gratificante per me lavorare con e per gli anziani e leggere nei loro occhi e nei loro sorrisi il potere benefico dell’arte. I miei cuori sono il mio modo per stare vicino alle persone, soprattutto quelle più fragili”.

Valentina Traficante, direttrice della Residenza San Felice spiega:

“La pittura ha un potere terapeutico comprovato: esiste infatti l’arte terapia, una serie di tecniche e trattamenti che utilizzano le arti visive per favorire il benessere e la salute dell’individuo nella sfera emotiva, affettiva e relazionale. L’esibizione che Greg ha portato presso la nostra struttura è espressione della quintessenza di questo potere. È stata un’esperienza meravigliosa per gli ospiti e anche per tutto il nostro staff e ringrazio Greg per la splendida opportunità che ci ha offerto.”

Gregorio Mancino, in arte Greg, è un artista conosciuto in tutto il mondo per i suoi “cuori”. Il suo studio-laboratorio si trova a Milano. Al numero 4 dell’Alzaia Naviglio Grande, c’è una porta gialla con sopra dipinto un grande cuore bicolore, che conduce verso un mondo d’arte e di colori.