FONDAZIONE MINOPRIO, PRESIDENTE FONTANA: VIA LIBERA A CONVENZIONE CON REGIONE PER INTERVENTI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE

SOTTOSEGRETARIO INVERNIZZI: FARÒ VISITA ALLA REALTÀ COMASCA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 aprile 2023. Su proposta del presidente Attilio Fontana, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione ‘Centro lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura, Scuola di Minoprio – Fondazione Minoprio Istituto tecnico superiore’ di Vertemate con Minoprio (Como).

“Con la Convenzione, che avrà durata triennale dal 2023 al 2025 – spiega il presidente Fontana – garantiremo a Fondazione Minoprio la somma di 280.000 euro che serviranno come sostegno relativo alla gestione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

necessari e urgenti relativi al patrimonio immobiliare di proprietà regionale”.

“Regione Lombardia – evidenzia il sottosegretario alla Presidenza, Ruggero Invernizzi, che ha la delega ai Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione – è proprietaria del complesso di Vertemate con Minoprio che ospita la scuola di perfezionamento teorico-pratico di orto-floro-frutticoltura comprendente fabbricati come la settecentesca Villa Raimondi e terreni”. “Si tratta – continua il sottosegretario – di un importante parte del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia che intendiamo sostenere e valorizzare”.

“Proprio per questo motivo – conclude Invernizzi – è mia intenzione far seguire all’approvazione dello schema di convenzione una visita degli edifici e dei terreni così da poter valutare eventuali ulteriori esigenze di un polo conosciuto in tutta Italia e che rappresenta un fiore all’occhiello per Regione Lombardia”.

V.A.