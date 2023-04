GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO, BEDUSCHI: VALORI EXPORT CONFERMANO SUCCESSO NOSTRE DOP SUI MERCATI

NEL 2022 VOLUMI PER 109 MILA TONNELLATE, PIU’ 3,1% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 06 aprile 2023. ) “I valori dell’export di entrambe le Dop danno fiducia, in una dinamica forte dove si compete sapendo che sulla qualità non c’è partita. Con la mia presenza oggi qui Regione Lombardia dimostra l’interesse e la voglia di affiancare le imprese nella sfida che ci spinge a primeggiare nel mondo con il ‘Made in Italy’ e i prodotti lombardi”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, intervenendo, oggi a Mantova, a ‘DOP a confronto: export e strategie di mercato’, l’appuntamento di Confagricoltura Mantova con i consorzi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Grana e parmigiano sono i due formaggi Dop più venduti al mondo. Nel 2022 il totale di volumi complessivo di export ha sfiorato le 109 mila tonnellate (+3.1%) sull’anno precedente. Di queste, 64 mila e sono destinate ai paesi Ue e 44.800 nel resto del mondo.

In Lombardia si produce il 71% del Grana Padano sul totale dell’area Dop. Nel 2022 sono state realizzate oltre 3.7 milioni di forme (+1.43 % sul 21). Tra le province, spiccano Mantova (284mila), Brescia (230mila) e Cremona (166mila).

In Lombardia, inoltre, si produce circa l’8% del totale di Parmigiano Reggiano. Sui circa 4 milioni di forme nel 2022, la quota lombarda è portata dai 19 caseifici mantovani del Destra Po. Il Parmigiano Reggiano assorbe circa il 18% di tutto il latte prodotto in Italia.

V.A.