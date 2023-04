La Polizia locale di Buccinasco arresta un uomo latitante da cinque anni

Durante un normale posto di blocco, gli agenti hanno lo hanno fermato mentre

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 aprile 2023 – Lo hanno fermato durante un normale posto di blocco, hanno scoperto che era latitante da cinque anni approfondendo i controlli e lo hanno condotto a San Vittore per scontare la sua pena.



Gli agenti della Polizia locale di Buccinasco continuano l’attività costante e quotidiana di controllo del territorio e nella mattinata di martedì 4 aprile hanno fermato un uomo di 44 anni, originario dalla provincia di Foggia e di fatto senza fissa dimora, alla guida di una Ford Fiesta sulla quale viaggiava anche una donna residente in zona.

Entrambi sono apparsi subito in stato di agitazione, soprattutto l’uomo, evidentemente ubriaco, come è emerso dall’accertamento con l’etilometro che ha confermato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.

Gli agenti hanno poi approfondito i controlli, scoprendo che il conducente fermato ha precedenti per spaccio di stupefacenti, furto aggravato e maltrattamenti. Su di lui, pendeva anche un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano a seguito di una condanna risalente al 2018.

Al termine delle procedure di identificazione il latitante è stato accompagnato presso la Casa

circondariale di Milano – San Vittore, per scontare la pena. La Polizia locale di Buccinasco ha anche denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza, oltre ad averlo sanzionato perché circolava senza aver mai conseguito la patente di guida.

“Per cinque anni un uomo pregiudicato aveva fatto perdere le proprie tracce – dichiara il sindaco Rino Pruiti – sottraendosi all’arresto. Ora, grazie ai controlli degli agenti della Polizia locale di Buccinasco, sconterà la sua pena ed eviterà di delinquere ancora o mettere in pericolo gli altri utenti della strada guidando ubriaco. Ringrazio il Comando di Buccinasco per la professionalità dimostrata anche in questa circostanza”.

V.A.