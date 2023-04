Abbiamo consegnato il primo carico di uova Sospese alla Caritas e alla Cooperativa Utopia

(mi-lorenteggio.com) Fano, 6 aprile 2023. Si è trattato infatti letteralmente di un carico perché conteneva ben 144 uova, al latte e fondenti, ciascuna donata da tanti sostenitori de L’Africa Chiama che hanno scelto di compiere un doppio gesto di solidarietà.

Oltre ad augurare con un dolce gesto una serena Pasqua a famiglie in difficoltà del nostro territorio, chi ha scelto l’Uovo Sospeso ha infatti garantito 43 pasti caldi per ogni uovo donato a bambini e bambine delle Mense Scolastiche in Tanzania.

Oggi i volontari di Caritas Diocesana di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola consegneranno le uova alle numerose famiglie in difficoltà che sostengono ogni giorno attraverso tanti interventi mirati e concreti.

Su ogni uovo consegnato è stato allegato un biglietto di auguri, personalizzato con il nome della persona che ha scelto di fare questo regalo speciale!

Ad ognuno di loro va il nostro immenso grazie!

Ma il nostro impegno non finisce qui!

Consegneremo altre Uova Sospese alla Caritas e alla Cooperativa Utopia, che gestisce due strutture, una a Cuccurano e una a Cagli per 20 minori con problematiche psichiatriche (Provincia di Pesaro e Urbino).

Chiunque desideri regalare una o più uova sospese può farlo online o inviando una donazione intestata a L’Africa Chiama odv:

con causale: DONAZIONE UOVA SOSPESE

bollettino postale n. 27408053

bonifico bancario n. IT84P0851924303000000026897

Carta di credito:con PayPal telefonandoci al 0721865159

Tutte le donazioni a L’Africa Chiama sono deducibili e detraibili fino al 35%.

Redazione