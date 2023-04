Rho. Nuovo raccordo con l’A8: cosa cambia per i residenti di Passirana

Il nuovo sottopasso ciclo pedonale garantisce collegamenti in zona Cascina Bruciata

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 aprile 2023 – Lunedì 3 aprile 2023 è stata aperta al traffico la nuova strada di collegamento tra Lainate e Rho, realizzata da Autostrade per l’Italia nell’ambito dei lavori per la quinta corsia lungo l’A8 Milano-Varese. La strada garantisce un accesso diretto all’Autolaghi permettendo di alleggerire il traffico di attraversamento di Rho e Lainate e di attuare il ribaltamento dello svincolo di Lainate.

La novità viabilistica era stata delineata ai tempi della giunta del Sindaco Roberto Zucchetti e porta con sé modifiche che riguardano i residenti della zona. Modifiche illustrate ai cittadini il 3 luglio 2019 nell’ambito di un incontro pubblico al Centro Anziani di Passirana cui parteciparono l’allora Sindaco di Rho Pietro Romano, l’allora assessore alla mobilità Gianluigi Forloni e i responsabili del progetto di Società Autostrade

Il raccordo è nato come opera di compensazione per la quinta corsia autostradale A8, anche in relazione al traffico diretto al centro commerciale Il Centro nel territorio di Arese. Da lunedì via Trento rimane chiusa ai veicoli: per accedere a Lainate occorre utilizzare la nuova Strada provinciale 300, salendo verso la rotatoria nord posta a confine con il Comune di Lainate e prendendo poi la bretella che passa dietro alla ditta Sifte Berti.

In alternativa, solo per pedoni e biciclette, è possibile utilizzare il nuovo sottopasso ciclo pedonale appena aperto, posto a collegamento tra i due tratti di via Trento interrotti dalla Sp 300 in zona Cascina Bruciata.

La nuova infrastruttura ha consentito di eliminare il problema dell’incrocio tra via Trento e via Lainate, prima attraversato da tutto il traffico pesante diretto verso il comparto industriale di via Trento. Per garantire sicurezza nell’immissione da/per la Sp 300 da via Trento è stata imposta la manovra in sola mano destra.

La connessione verso Rho da Passirana è sempre garantita tramite via Cantù-Ratti. Una delle ipotesi considerate, ovvero la realizzazione di una rotatoria al posto dell’intersezione a “T” poi realizzata, avrebbe comportato la demolizione delle villette ai lati della provinciale, dunque non sarebbe stata percorribile.