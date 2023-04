Milano. Il Questore consegna l’olio di Capaci a Monsignor Delpini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2023 – Ieri, il Questore di Milano, Dr Giuseppe Petronzi, di Lecco, Dr Ottavio Aragona, di Monza, dr Marco Odorisio, e di Varese, dr Michele Morelli, accompagnati dai quattro rispettivi Cappellani della Polizia di Stato, hanno consegnato all’arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini un’ampolla dell’olio di Capaci per la Messa Crismale.

Quest’anno ricorre il trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ed i poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, nonché li trentesimo anniversario delle stragi che il folle delirio di onnipotenza di cosa nostra fece a Firenze, Roma e Milano.

Nel luogo dove avvenne al tremenda esplosione del 23 maggio, in particolare dove l’auto con i tre agenti di scorta che persero al vita fu catapultata, oggi sorge un giardino curato dall’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta), animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta. Su questo terreno insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa. Anche quest’anno l’associazione ha provveduto a raccoglierne i frutti e ricavarne un certo quantitativo di olio.

La Questura di Palermo, insieme all’Associazione Quarto Savona 15, lo scorso anno ebbe l’idea di donare quest’olio alla Chiesa siciliana, ritenendo che sarebbe stato un segnale importante per tutto il Paese, nell’anniversario delle stragi mafiose, che il frutto nato dalla terra bagnata dal sangue di martiri della giustizia potesse assurgere a simbolo di redenzione, contemporaneamente diventando segno pertutti, cattolici e non, dell’autenticità e profondità del sentimento religioso, che mai deve perdere di vista al radicalità del messaggio evangelico: ama il prossimo tuo come te stesso.

Il Presidente della C.E.I. ha poi accolto la proposta palermitana di donare l’olio alle diocesi italiane con un’iniziativa recepita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini per la consegna sul territorio nazionale.