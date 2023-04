(mi-lorenteggio.com) Merlino, 9 aprile 2023 – Stamane, intorno alle ore 10.50, in via Matteotti, el comune di Merlino un’autocisterna carica di latte ha impattato il muro esterno di un’abitazione, ribaltandosi. Su posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada e liberato il mezzo pesante. Ferito l’autista, un uomo di 51 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lodi.

V. A.