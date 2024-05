“EUROMICRO 2024”, MILANO PER TRE GIORNI CAPITALE EUROPEA

DELLA MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

Dopo più di 30 anni il congresso internazionale torna nella città “culla” della Microchirurgia, dove nel 1955 il dott. Aldo De Negri fondò il primo reparto in Italia di Chirurgia della Mano al Presidio CTO, oggi parte dell’ASST Gaetano Pini-CTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, Giovedì 9 Maggio 2024 – Dal 9 all’11 maggio i migliori microchirurghi non solo europei, ma di tutto il mondo, si riuniscono a Milano per “EUROMICRO 2024”, il 16esimo congresso della Federazione Europea della Società di Microchirurgia (EFSM), sotto la guida del dott. Pierluigi Tos, Presidente della EFSM e direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano.

Un congresso, il più grande mai realizzato in Europa, che conta la presenza di più di 800 partecipanti e più di 60 nazioni a livello globale con ¼ di partecipanti extraeuropei.

Oltre ai più grandi microchirurghi europei, per la prima volta saranno presenti importanti delegazioni che arrivano dagli Stati Uniti ma anche dal mondo asiatico (Cina, Singapore, Giappone, Korea, Australia) che oggi rappresenta la più importante realtà in questo campo.

<<L’evoluzione delle tecniche microchirurgiche incide moltissimo sulla qualità delle ricostruzioni nei vari settori dove è impiegata. Evoluzione alla quale l’ASST Gaetano Pini-CTO ha ampiamente contribuito per la contestuale presenza di importantissimi chirurghi oncologi e traumatologi con i quali collaboriamo. – spiega il dott. Tos – Non bisogna inoltre dimenticare che il primo reparto in Italia di Chirurgia della Mano è stato fondato al Presidio CTO, oggi parte dell’ASST Gaetano Pini-CTO, dal dott. Aldo De Negri nel 1955. Ho la fortuna quindi di dirigere il reparto di Chirurgia della Mano e Microchirurgia ricostruttiva nella città dove tutto è nato e nella regione che ha visto la nascita della Società Italiana di Microchirurgia. Per noi è stato uno sforzo organizzativo imponente ma anche un onore organizzare questo congresso, che appare il più grande mai realizzato in Europa, per fare il punto sulle tecniche più innovative a livello mondiale. Ultimamente un grandissimo sviluppo si è avuto nelle ricostruzioni traumatiche della mano e dell’arto superiore, nella ricostruzione degli arti per problematiche oncologiche e traumatiche per le ricostruzioni mammarie, del distretto cervico-cefalico e nella cura del linfedema.>> sottolinea il dott. Tos, la cui nomina nel 2021 a Presidente della EFSM è il riconoscimento del ruolo strategico ricoperto dalla Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO, diretta da uno dei massimi esperti europei in materia e da un team di chirurghi con una formazione specifica e di alto livello.

Nel 1992 la Federazione Europea delle Società di Microchirurgia, appena fondata, si riuniva a Roma per la prima volta, più di 30 anni dopo (l’edizione 2022 è slittata di due anni a causa del Covid) torna in Italia per valutare il progresso delle ricostruzioni microchirurgiche, e Milano diventa avanguardia di questo mondo.

Appuntamento dunque dal 9 all’11 maggio del 2024 all’Hotel Melià di Milano, il programma del congresso prevede 50 corsi d’istruzione, 600 comunicazioni e relazioni sulle più moderne tecniche ricostruttive della chirurgia plastica, della mano, della testa e collo, del linfedema degli arti con l’interessamento di varie specializzazioni: la chirurgia ortopedica, la chirurgia della mano, la chirurgia plastica, la chirurgia della testa e del collo, la chirurgia generale.

Nella foto: Dr. Pierluigi Tos

