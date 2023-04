(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.52, in un ristorante di via Lomazzo 14, a China Town, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato durante una lite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che indagano su quanto accaduto.

