Rho. Cimiteri, cosa cambia dopo il recesso di S.C.R.

Oggi, 11 aprile, sancito il passaggio della gestione al Comune di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 aprile 2023 – Nella seduta del 29 marzo scorso, il Consiglio comunale ha preso atto del recesso da parte di S.C.R. Servizi cimiteriali di Rho Srl dalla convenzione con il Comune di Rho per la gestione dei cimiteri cittadini e il 4 aprile, la giunta Orlandi ha approvato con delibera lo schema di accordo conseguente al recesso.

L’accordo prevede la consensuale cessazione dell’efficacia della Concessione a far data dall’11 aprile 2023: in questa data tutte le opere e i manufatti si intendono consegnati sotto la gestione e responsabilità diretta del Comune e tutte le garanzie prestate dal Concessionario a favore del Comune si intendono revocate, con conseguente venir meno della loro efficacia.

Il Comune riconoscerà a S.C.R. Srl, come prevedono gli impegni contrattuali, il valore delle opere realizzate e collaudate e degli oneri accessori, in due rate, con conguaglio a fine dell’anno in corso.

Gli uffici hanno perfezionato i vari affidamenti per il subentro del Comune ai servizi cimiteriali cercando di garantire un livello qualitativo dello standard generale del servizio, in attesa della revisione del piano cimiteriale e del regolamento di Polizia Mortuaria.

Per i primi mesi del 2024 saranno affidati i servizi tramite gara.

Intanto si sono rese necessarie, in questa fase, alcune piccole razionalizzazioni al fine di ridurre i costi e di eseguire interventi di piccola manutenzione. Si punta a garantire i servizi indispensabili, mantenendo un alto livello qualitativo.

Non cambia nulla per i cittadini.

Tra le prime opere, oltre alla connessione dei sistemi di videosorveglianza esistenti al cimitero capoluogo alla centrale della polizia locale, si sta riflettendo sulle azioni da mettere in atto per migliorare il controllo degli accessi da parte degli operatori e consentire il passaggio soltanto ai pedoni, oltre ad altri interventi che riguarderanno gli altri nuovi accessi al cimitero del capoluogo e a quelli delle 4 frazioni, che saranno tutti dotati di impianti di videosorveglianza.