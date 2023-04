CICAP. “Siamo soli nell’universo?” Ecco il convegno nazionale a Como

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 aprile 2023 – C’è vita al di fuori della Terra? Oppure: siamo soli nell’universo? È da questa celebre domanda che prende il nome il prossimo convegno nazionale del CICAP, in programma sabato 6 maggio 2023 nell’aula magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, dedicato proprio a questo tema, storicamente sospeso tra mito e realtà.

Con l’iniziativa del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze fondato, tra gli altri, da Piero Angela, si cercherà di approfondire questo affascinante e complesso argomento: l’esistenza della vita al di fuori del nostro pianeta ha fatto interrogare a più riprese l’uomo nel corso dei secoli e il dibattito si divide tra scienza e fantascienza, tra realtà e immaginazione.

Il convegno nazionale presentato da Andrea Ferrero, coordinatore nazionale del CICAP e ingegnere spaziale: “C’è stata qualche forma di vita in passato su Venere e Marte? Ci potrebbe essere vita nell’oceano sotto la crosta ghiacciata di Europa o di Encelado? Ma che dire della vita intesa come civiltà di esseri intelligenti in grado di costruire strumenti per comprendere ed esplorare il mondo intorno a loro? Già nel passato Giordano Bruno ipotizzava ‘infiniti mondi’ simili alla Terra. Giovanni Schiaparelli scoprì strani ‘canali’ su Marte, dando luogo alla creazione del mito dei marziani. Da allora, scienza e fantascienza si intrecciano, ipotizzando civiltà aliene, astronavi e addirittura sbarchi sul nostro pianeta. Anche il fenomeno degli UFO rientra in questa esigenza dell’uomo di non sentirsi solo, di pensare che nell’universo ci debbano essere altri esseri pensanti come noi e con i quali prima o poi verremo in contatto. Ma il quesito fondamentale di Enrico Fermi rimane tuttora inevaso: se la vita intelligente è statisticamente probabile nel cosmo, allora ‘dove sono tutti quanti?’. Perché non ne abbiamo notizia, nonostante decenni di continua ricerca?”.



Appuntamento, dunque, a sabato 6 maggio, dalle 8.30, in via Valleggio 11. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il convegno si avvale del patrocinio del Comune di Como, della Provincia di Como, del Gruppo Amici del Cielo, dell’Osservatorio Astronomico di Sormano e del contributo di Taroni S.p.A. e di Interreg.

Per entrare al meglio all’interno dei temi trattati durante il convegno del 6 maggio, il CICAP ha organizzato un’anteprima online, accessibile a tutti, sul proprio canale YouTube (ecco il link diretto attraverso il quale si potrà seguire l’appuntamento: https://www.youtube.com/c/VideoCicapUfficiale/live).

Venerdì 27 aprile, alle 21, Serena Pescuma, medico chirurgo e coordinatrice dei social del CICAP, intervisterà Amedeo Balbi, professore associato di astronomia e astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata. La presentazione dell’evento: “Nonostante decenni di ricerche mirate, non esiste alcuna prova dell’esistenza di vita intelligente e dotata di capacità tecnologiche al di fuori della Terra. Come si spiega questo silenzio cosmico?”.

Ecco, infine, il programma completo del convegno di Como.

Siamo soli nell’universo?

Alla ricerca della vita, fra mito e realtà

Como, sabato 6 maggio 2023 – aula magna Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11

8:30 Apertura e registrazione dei partecipanti

9:15 Saluto delle autorità e del CICAP

Prima Sessione

Chair: Francesco Haardt (Uninsubria)

9.30 I “canali” di Schiaparelli e il mito dei marziani – Patrizia Caraveo (Astrofisica)

10.15 Dagli UFO ai complotti spaziali – Paolo Attivissimo (Giornalista scientifico)

11.00 Pausa caffè

11.20 Il progetto SETI, alla ricerca di vita intelligente – Stefano Covino (INAF Brera)

12.05 La scoperta degli esopianeti – Monica Rainer (INAF Brera)

12.50 Pausa pranzo

Seconda Sessione

Chair: Francesco Haardt (Uninsubria)

14.30 Le molecole della vita – Giuseppe Galletta (Senior Unipd)

15.15 Esistono civiltà tecnologiche aliene? – Amedeo Balbi (Unitorvergata)

16.00 Viaggi interstellari: solo fantascienza? – Andrea Ferrero (Ingegnere spaziale)

16.45 Chiusura dei lavori

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.