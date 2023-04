Maurizio Lupi (Noi Moderati) appoggia il candidato sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 aprile. “Cologno Monzese si trova a dover rinnovare il suo governo cittadino. E’ la prima volta che un partito come Noi Moderati si trova a voler sostenere una lista civica e un candidato diretta espressione del territorio. Angelo Rocchi ha scelto di presentarsi proprio così, pur essendo il sindaco uscente: con una lista civica, forte dei tanti voti presi in precedenza, che lo avevano proiettato sulla poltrona di primo cittadino come già aveva fatto in anni precedenti. Rocchi inoltre è stato l’uomo che ha strappato il governo della città alla sinistra ed ha fatto poi del buon governo e della buona amministrazione la sua cifra distintiva; proprio ciò che noi vogliamo sostenere. Cologno Monzese è una città inserita in un territorio strategico per le realtà industriali e commerciali presenti, e per questo vogliamo appoggiare un uomo che tanto ha già fatto per il territorio e tanto ancora farà”. Lo dice il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

