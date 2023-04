PARTECIPAZIONE. CASCINA COTICA, UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER UN NUOVO LUOGO DI SOCIALITÀ

Milano, 22 aprile 2023 – Un patto per rigenerare il borgo e la socialità di Cascina Cotica, nel cuore del quartiere Gallaratese.

Da antica struttura rurale in disuso, la Cascina, grazie ad un’opera di riqualificazione, nel 2018 era tornata a vivere come luogo di aggregazione e socialità. Uno spazio polifunzionale che adesso, con la firma di un Patto di Collaborazione siglato fra Comune, Municipio 8, Delta Ecopolis, Fondazione Cotica, Spazio Tempo APS e Coop Lombardia Società Cooperativa, si prepara a cogliere la sfida di una nuova valorizzazione.



L’obiettivo è quello di trasformare l’area pedonale di via Natta, stretta fra la Cascina e gli esercizi commerciali di fronte, da semplice luogo di passaggio – attualmente adibito a parcheggio irregolare – a nuovo spazio che favorisca la socialità e il senso di comunità.

I soggetti coinvolti si impegneranno, quindi, pur preservando la funzione di essenziale arteria di carico/scarico per le attività commerciali, a rendere questa via una vera e propria spina dorsale del ricreato borgo, attraverso l’inserimento di un arredo urbano in linea con lo spirito della Cascina e della sua comunità.



Un luogo dall’identità più definita, capace di soddisfare il bisogno di comunità e relazioni, sempre più attuale dopo la pandemia, con l’inserimento di spazi pensati per la formazione e le attività culturali, ma anche di momenti educativi in accordo con i plessi scolastici presenti nel quartiere. Lo sfogo naturale nella corte della Cascina e nelle aree verdi adiacenti consentirà, poi, una maggiore apertura e interconnessione dei luoghi, che si animeranno di nuovi dialoghi e scambi, attraverso la valorizzazione del territorio, della cultura della collaborazione e della solidarietà.