Più sicurezza nelle farmacie di Varese. Protocollo in prefettura in materia di video-allarme antirapina

(mi-lorenteggio.com) Varese, 26 aprile 2023 – Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha sottoscritto, nei giorni scorsi, con i presidenti locali dell’Ordine dei Farmacisti e di Federfarma, un protocollo d’intesa in materia di video-allarme antirapina.

Obiettivo dell’accordo è quello di incentivare l’installazione, nelle farmacie del territorio, di sistemi di video-allarme in grado di trasmettere, in caso di rapina all’interno dei locali, le immagini in tempo reale alle sale centrali operative delle Forze di Polizia. Il documento promuove, in aggiunta, l’utilizzo dello strumento di pagamento elettronico, al fine di limitare l’impiego del contante e contrastare, in questo modo, ogni forma di criminalità diffusa.

Grazie al supporto delle Forze dell’ordine, è prevista inoltre una formazione specifica rivolta agli operatori delle farmacie, dedicata in particolare alla loro auto protezione.

Infine, verranno organizzati, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alcuni momenti di condivisione e analisi dei dati relativi ai furti e alle rapine perpetrati a danno delle farmacie, per vagliare possibili ulteriori soluzioni volte a rendere i sistemi di sicurezza ancora più efficaci.

