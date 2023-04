All’ospedale San Carlo di Milano uno sportello di accoglienza per le persone dipendenti dal gioco d’azzardo e per i loro familiari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 Aprile 2023 – Inaugurato oggi il nuovo Spazio Gio all’Ospedale San Carlo, uno sportello informativo e di primo contatto per le persone che presentano comportamenti di gioco problematico/patologico e per i loro familiari. Questi ultimi, infatti, subendo le dirette e drammatiche conseguenze di tale disturbo, sono spesso i primi a richiedere aiuto.

Spazio Gio Ospedale San Carlo è un progetto del SERD Territoriale di ASST Santi Paolo e Carlo e rientra nel Piano Operativo Locale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) di ATS Città Metropolitana di Milano. Il servizio si avvale della professionalità di un’équipe multidisciplinare specializzata: psicologo, assistente sociale ed educatore professionale con la possibilità, laddove necessario, di invio ai servizi di cura presenti sul territorio.

Lo sportello informativo è appositamente allestito nelle aree di maggior afflusso dell’Ospedale San Carlo perché è sul campo, nelle pieghe della vita di tutti i giorni che si possono e si vogliono intercettare le richieste d’aiuto.

Una facile porta d’accesso, quindi, a un’offerta di servizi estremamente ricca che non si limiti ad accogliere/rispondere alle richieste, ma vada verso l’utente per raggiungere un ampio target di popolazione, in particolare quell’utenza che difficilmente chiede aiuto in modo autonomo ai Servizi per le Dipendenze (giovani e donne).

“Quello del gioco d’azzardo patologico è un problema trasversale che sta attraversando tutte le fasce d’età – dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo – Come servizio pubblico è nostro dovere intervenire con servizi e professionisti esperti del settore e consentire a tutta la popolazione un accesso il più facile e rapido possibile.”

Dichiara Claudio Nicolai, Direttore SC SERD Territoriale “Sono contento che presso un Ospedale, il più classico dei luoghi di cura, nasca un punto di approccio ad una malattia che necessita di essere normalizzata, sfrondata da stigmi e vergogne. E’ un passo importante per poterla affrontare con metodo scientifico”.

“Ad oggi purtroppo è ancora poco diffusa la consapevolezza che questo fenomeno sia un vero e proprio disturbo e che, in quanto tale, richieda specifici percorsi di cura e di riabilitazione” dichiara Maria Cristina Perilli, Responsabile di SPAZIO GIO ed esperta nella cura e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

“Quando il gioco d’azzardo evolve in una patologia – dichiara l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé – è importante mettere in campo interventi tempestivi a sostegno di persone che storicamente non si fanno avanti spontaneamente per chiedere aiuto, in parte per sottrarsi allo stigma e, in parte, per una fisiologica sottovalutazione del problema. Per questo, intercettarle e incontrarle nei luoghi della loro quotidianità è fondamentale per prevenire cronicizzazioni e aggravamenti. Lo spazio che inauguriamo oggi va proprio nella direzione della risposta a questo bisogno di prossimità. Il Comune da anni fa la sua parte con la rete civica MilanoNoSlot e continuerà a essere in prima fila per promuovere l’impegno e la collaborazione tra le istituzioni su questo tema”

I Dati

Dati dello studio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) condotto nell’ambito dell’accordo scientifico con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), pubblicati nel 2018, rilevavano che il 36,4% degli italiani (circa 18.450.000 di persone) aveva giocato d’azzardo almeno una volta nei 12 mesi antecedenti l’intervista. Percentuale che è salita al 43% (circa 20.000.000 di persone) nei dati relativi al 2022 elaborati dal CNR.

L’ISS rilevava che 1.400.000 mila persone presentavano un rischio moderato e ben 1.500.000 erano i giocatori problematici. Mentre tale percentuale sembra essere diminuita tra gli adulti, i profili di gioco a rischio/problemtco tra I giovani sono in aumento (circa l’8% dei ragazzi che giocano d’azzardo – dati CNR). Gioca d’azzardo un uomo su due e una donna su tre.

La maggior incidenza di giocatori d’azzardo che, nel 2018 era compresa nella fascia tra i 40 e 64 anni, ora è collocate nella fascia 18-34 anni con un’età media di inizio compresa tra i 18 e i 25 anni. Giocano anche molti minorenni nonsotante ciò sia loro vietato per legge. La fascia di età che mostra una maggiore prevalenza di rischio moderato o severo è compresa tra i 18 e i 40 anni.

La Lombardia nell’ultima presentazione ADM relativa a questi dati, è al secondo posto per giocato pro capite nel 2021 (858,90 euro).

Spazio Gio Ospedale San Carlo

Via Pio II n. 3 a Milano

Accesso diretto Lunedì, Martedì e Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00

Mercoledì: dalle 8.45 alle 12.45 – Venerdì: dalle 8.00 alle 13.00

Contatti: spaziogio@asst-santipaolocarlo.it – cell. 331.2693948