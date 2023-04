I primi 40 anni della Civica di Musica di Buccinasco

Sabato 29 aprile alle ore 21 all’Auditorium William Medini gli allievi si esibiranno in

un concerto per festeggiare il quarantesimo anniversario della Scuola “Alda Merini”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 aprile 2023 – Compie 40 anni la Scuola Civica di Musica di Buccinasco, dal 2014 intitolata alla poetessa Alda Merini e da dieci anni gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti che, con il patrocinio del Comune, organizza un grande concerto sabato 29 aprile alle ore 21 all’Auditorium William Medini, con la partecipazione degli allievi e di Barbara Carniti, figlia di Alda Merini.

“Siamo molto orgogliosi della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” – dichiara Martina Villa,

assessora alla Cultura – e ringraziamo tutti i docenti e gli allievi che hanno reso viva questa

importante istituzione e l’associazione Accademia dei Poeti Erranti che negli ultimi anni ha

contribuito alla sua crescita, ampliando l’offerta formativa e offrendo molte opportunità ai

musicisti. L’Amministrazione comunale crede molto nel valore della musica e anche quest’anno confermerà, le borse di studio per gli allievi meritevoli: la musica è un linguaggio universale che, ad ogni età, stimola lo sviluppo cognitivo e logico, ma anche le emozioni, dona voce all’anima per usare un’espressione diventata un motto della nostra scuola”.

Tra le eccellenze del territorio, la Scuola è cresciuta negli anni insieme alla città e a tanti musicisti che da allievi sono diventati maestri. Nasce con l’anno scolastico 1982/1983, in una Buccinasco profondamente diversa da oggi: proprio nei primi anni Ottanta da paese iniziava a diventare città, con la crescita delle case, i primi quartieri residenziali, le realtà commerciali. E la crescita della vita culturale: la direzione della Scuola è di Fiorenza Ronchi che allora insegnava nelle scuole di Buccinasco e resta alla guida della Civica per i successivi trent’anni, seguita poi da Ermanno Codegoni, attuale direttore didattico.

Un tempo quando la scuola contava 15-20 allievi, si insegnava chitarra e pianoforte, le lezioni si tenevano nelle scuole elementari e medie. Trent’anni dopo erano oltre 200, oggi sono 340 tra adulti e bambini e i corsi, presso la Cascina Robbiolo e la Cascina Fagnana, sono molteplici tra strumenti classici e moderni, oltre al canto e ai percorsi inclusivi per allievi con diverse abilità.

V.A.