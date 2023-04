Pavia. Rapine in centro a danno di coetanei, in manette sei minorenni

(Mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 aprile 2023 – La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Pavia hanno sgominato un gruppo di giovani che si riunivano per commettere plurime rapine in questo centro.

Nelle prime ore di questa mattina, personale della Squadra Mobile della Questura e del Comando Compagnia Carabinieri di Pavia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei minori, tutti dimoranti a Pavia, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ritenuti responsabili di cinque diverse rapine in danno di coetanei, consumate nel centro storico nel mese di gennaio 2023.

Gli investigatori, con un lavoro congiunto di escussione di testimoni e visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire gli eventi criminosi, riconoscendo gli odierni indagati.

Per i sei, alcuni dei quali già arrestati per analoghi fatti dagli stessi inquirenti, la Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano ha emesso il provvedimento cautelare della collocazione in comunità o della permanenza domiciliare.