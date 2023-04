Vertova (Bg). Ritrovato 81enne non rientrato dopo passeggiata

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 30 aprile 2023 – Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri la ricerca di un uomo di 81 anni, che si era allontanato da casa ieri per una passeggiata ma che poi non era rientrato come previsto. Impegnati per le ricerche 25 tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, oltre all’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del fuoco. Le ricerche sono cominciate sulla base dei possibili percorsi che l’uomo era solito compiere, inoltre sono giunte alcune segnalazioni che hanno permesso di restringere il campo d’azione. Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile 2023, un gruppo di persone ha segnalato a una squadra di soccorritori di avere incrociato l’uomo, che infatti poco dopo è stato rintracciato. La valutazione sanitaria ha permesso di accertare che le sue condizioni erano abbastanza buone e l’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio. È intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione la base di Gazzaniga.

