CIVIL WEEK. IL PIO ALBERGO TRIVULZIO E GLI AMICI DEL TRIVULZIO PROPONGONO LO SPETTACOLO DI GIACOMO PORETTI “A CASA CON CURA”

Giovedì 4 maggio l’appuntamento dedicato agli anziani fragili. Continua l’impegno del PAT per promuovere iniziative aperte alla città insieme alla Fondazione Amici del Trivulzio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2023 – Il volto inconfondibile e scanzonato di Giacomo Poretti dà voce, insieme alla moglie Daniela Cristofori, a un tema sociale di estrema attualità: l’attenzione – e la scarsa attenzione – verso gli anziani fragili e spesso lasciati troppo soli.

“A Casa con Cura – Ricordati di andare a trovare i Nonni” è lo spettacolo teatrale proposto dal PAT e dalla Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus nell’ambito del palinsesto della Civil Week, la festa-evento dedicata alla cittadinanza attiva e solidale promossa dal Corriere della Sera, con l’inserto Buone Notizie, insieme al Centro servizi volontariato, al Forum terzo settore e alle Fondazioni di Comunità milanesi, in collaborazione con Forum e CSv nazionali con il Patrocinio di Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano.

Lo spettacolo, in programma giovedì 4 maggio alle 19.30 presso la Parrocchia Angeli Custodi (Sala degli Angeli) in via Pietro Colletta 21, con la collaborazione di deSidera – Teatro Oscar, declina con garbo il tema dell’edizione 2023 della Civil Week, “Io mi prendo cura”. Una missione, quella dell’assistenza agli anziani, che il Pio Albergo Trivulzio ha nel suo DNA da oltre 250 anni, e che insieme alla Fondazione Amici del Trivulzio vuole diffondere sempre più nel territorio, attraverso servizi di cura domiciliare e iniziative che mettano al centro la cittadinanza più fragile.

Come quella di giovedì, appunto, che si avvale di uno degli attori comici più amati di sempre. Certamente non è un caso; Poretti infatti, prima di approdare al grande schermo, per oltre un decennio ha lavorato come infermiere. E’ in questa veste che ha appreso l’importanza della componente umana nel rapporto con i pazienti, e in particolare con gli anziani in difficoltà.

Insieme alla moglie, Poretti metterà in scena uno spettacolo capace di toccare corde delicate con estrema efficacia e consapevolezza.

La partecipazione alla Civil Week rientra nell’ambito delle numerose iniziative aperte alla città promosse dalla Casa di cura per anziani più importante d’Italia insieme alla Fondazione Amici del Trivulzio. Dopo aver aderito a novembre a Book City, con la presentazione di tre libri dedicati a Milano, a marzo Museo City, con le visite guidate al Museo Martinitt e Stelline alla scoperta della storia e dei protagonisti degli ex orfanotrofi di Milano, ad aprile alla Milano Marathon solidale, a maggio il PAT aprirà le proprie porte per ospitare un evento emozionante del palinsesto di Piano City.

Spettacolo a ingresso è libero

per info: info@amicideltrivulzio.it Tel. 340.4661880 (Lun – Ven dalle ore 10 alle ore 13)