Milano. Esplosione con incendio in negozio di Piazza De Angeli, due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2023 – Ieri sera, in piazza De Angeli, nella Galleria al civico 3, è avvenuta un’esplosione con incendio in un negozio di noleggio, che ha causato due feriti e alcuni temporanei evacuati.



Sul posto sono giunte cinque ambulanze, tre automediche, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Delle persone valutate in loco dai sanitari, un 41 enne e un 52 enne, il primo trasportato in codice rosso e il secondo in giallo, sono stati trasportati all’ospedale di Niguarda, uno in codice rosso e uno in giallo.

V. A.