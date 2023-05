TORNA A MILANO TOURNEE DA BAR SPRING 2023 – DAL 9 MAGGIO 18 IMPERDIBILI DATE PER TRE SPETTACOLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2023 – TDB impresa sociale torna a grande richiesta a Milano con l’ormai consueta Tournée da Bar – Spring 2023! 18 serate di festa e spettacolo nei bar, circoli, locali di Milano con tre grandi classici shakespeariani: Amleto, Macbeth e Romeo e Giulietta.

Tra le novità di questo Tour Milano Primavera 2023, prima fra tutte la scelta dei locali: i grandi protagonisti dei drammi shakespeariani che appariranno come per magia all’interno di bar e luoghi della quotidianità viaggeranno tra bar storici e ormai fidelizzati e nuove location. In tal senso è da sottolineare il coinvolgimento di emergenti hub culturali e sociali come Redo di Merezzate Food Hub e Mosso Milano, luoghi per lo sviluppo di nuove relazioni di partecipazione culturale nelle periferie della città. TDB con il suo progetto si inserisce a pieno all’interno della rete degli spazi ibridi. Una mappa che ha l’obiettivo di mettere in rete le realtà che rigenerano i diversi quartieri della città coniugando il commercio con l’innovazione sociale, azioni culturali e nuove forme socialità e aggregazione.

Anche in questa nuova Tournée si è cercato di privilegiare i quartieri e le zone non centrali della città, a dimostrare la volontà di TDB di rivolgersi a un pubblico sempre nuovo e di portare questa operazione di giocosa divulgazione culturale nei luoghi periferici.

Altra importante novità riguarda la proposta artistica: per la primissima volta lo spettacolo AMLETO viene proposto all’interno dei luoghi della quotidianità in una versione totalmente rinnovata e resa accessibile anche al non pubblico.

Inoltre si è deciso di ampliare i nuclei artistici inserendo un nuovo cast di giovani composto dagli attori Elisabetta Raimondi e Stefano Iagulli e dal musicista Luigi Napolitano; una scelta artistica che conferma la volontà di TDB di ampliare sempre più i propri orizzonti e di espandere i propri nuclei artistici formando giovani attori e musicisti nell’ottica di una sempre maggiore scalabilità e replicabilità del progetto.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

AMLETO

(in scena dal 9 al 14 maggio)

Con Davide Lorenzo Palla

Musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu

Regia Riccardo Mallus

Produzione TDB s.r.l. Impresa Sociale

Un viaggio indietro nel tempo per indagare gli intrighi che si celano dietro ad uno dei più grandi classici teatrali di tutti i tempi. Riscoprire Amleto e i suoi dubbi esistenziali per domandarsi quali conseguenze si nascondano – oggi come ieri – dietro alla “non azione” e quanto essa possa paradossalmente finire per essere la più pericolosa delle azioni.

Un capocomico e un musicista accompagnano il pubblico dentro la tragica ma avventurosa storia del principe di Danimarca, una storia fatta di dubbi, morte, tradimenti, amore, vendetta, fantasmi, follia, sogni, utopie e soprattutto di tanto teatro.

Lo spettacolo è narrato, recitato e in parte improvvisato; il pubblico è attivo e partecipe all’interno di una messa in scena dinamica che porta l’immaginazione dello spettatore a visualizzare frammenti di testo, pezzi di storia e immagini concrete che compongono il puzzle mentale di un uomo in conflitto con se stesso e con il mondo che lo circonda.

Le musiche, originali e composte dal polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu, fungono da vero e proprio elemento narrativo accompagnando lo spettatore all’interno della vicenda e sottolineando i momenti salienti in un crescendo carico di pathos, incertezza e tensione. Le note musicali, come un costume cucito su misura, amplificano il viaggio del pubblico all’interno del regno dell’immaginazione, portando lo spettatore ad immergersi totalmente nel “marcio mondo di Danimarca”.

Mar 09/05 – h.21.30 @ Cascina Nascosta / Viale Emilio Alemagna 14 / preno: WhApp. 3406755196

Mer 10/05 – h.21 @ Oh.la.la / Via Bessarione 46 / preno: tel. 0249794188

Gio 11/05 – h.21 @ mosso / Via Angelo Mosso 3/ ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ven 12/05 – h.21 @ Bar Doria / via Plinio 50 / preno: 02 29400871

Sab 13/05 – h.21 @ Redo Merezzate Food Hub / via Euguenio Colorni 3 / preno: 0221079165

Dom 14/05 – h.21 @ U/N locale palco cucina / Piazza Napoli 30/2 / preno: WhApp. 3534507193

MACBETH

(in scena a Milano dal 16 al 21 maggio)

con Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro

Musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu

scenografie Michele Ciardulli

costumi Anna Coluccia

regia Riccardo Mallus

una produzione TDB Impresa Sociale

In questo dramma, chiamato dai teatranti “la tragedia scozzese” a causa delle superstizioni che lo accompagnano, viene evocato un mondo magico al confine tra il fantasy, l’horror e la black comedy.

La storia ruota attorno alla follia e la solitudine di un uomo che riceve una premonizione che ha tutto il suono dell’anatema ed al suo turpe viaggio verso il raggiungimento del trono, e si conclude con la sua solitaria lotta contro la maledizione della magia che sembrava illuminarlo ed invece lo ha accecato.

Uno spettacolo che alterna momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti che si nascondono tra le righe di questo grande classico shakespeariano.

Le vicende narrate, agite e raccontate da due moderni menestrelli, portano lo spettatore a riflettere su quanto la brama di potere possa portare alla follia, e su come anche la più alta carica possa rappresentare una condizione di nefasta sciagura se per raggiungerla ci si sporca le mani di sangue. La musica accompagna lo spettacolo e funge da vero e proprio elemento drammaturgico e di racconto, spaziando tra le sonorità dei film horror, tappeti sonori da incubo e strambe ninne nanne notturne che tolgono il sonno.

Mar 16/05 – h.21.30 @ Cascina Nascosta / Viale Emilio Alemagna 14 / preno: WhApp. 3406755196

Mer 17/05 – h.21 @ Oh.la.la / Via Bessarione 46 / preno: tel. 0249794188 (dalle 16 in poi)

Gio 18/05 – h.20.30 @ Spirit de Milan / Via Bovisasca 57/59 / preno: tel. 3667215569

Ven 19/05 – h.21 @ mosso / Via Angelo Mosso 3/ ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sab 20/05 – h.21 @ Redo Merezzate Food Hub / via Euguenio Colorni 3 / preno: 0221079165

Dom 21/05 – h.21 @ U/N locale palco cucina / Piazza Napoli 30/2 / preno: WhApp. 3534507193

ROMEO&GIULIETTA

(in scena a Milano dal 23 al 28 maggio)

con Elisabetta Raimondi e Stefano Iagulli

accompagnamento musicale dal vivo Luigi Napolitano

consulenza scene Fabrizio Palla

costumi Margherita Baldoni

una produzione TDB Impresa Sociale

Uno spettacolo in puro stile Shakespeariano: un percorso in cui si accompagna il pubblico a riscoprire la storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali.

Uno spettacolo-concerto, con in scena due attori e un musicista, che ricrea all’interno di bar e circoli l’atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare, un’atmosfera che permette di riscoprire la forza e l’efficacia del testo per come lo aveva pensato il Bardo. Uno spettacolo che riesce a rapire anche le platee caotiche dei bar ed è capace di catapultarle all’interno della storia dei due amanti veronesi, di commuoverle e divertirle in un crescendo mozzafiato.