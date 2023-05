Usmate Velate. Via Dossi, aumentano i controlli della Polizia Locale

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 3 maggio 2023 – Si sono intensificati i controlli della Polizia Locale in via Dossi per verificare il rispetto del divieto di transito dalle 7 alle 9 della mattina: a seguito di alcune segnalazioni dei residenti e di una scrupolosa fase di osservazione eseguita dagli agenti, da alcune settimane sono in corso specifici servizi che mirano a contrastare l’utilizzo della strada come comoda alternativa per ridurre i tempi e la lunghezza del percorso.

Via Dossi, per la sua particolare conformazione e per alcune caratteristiche della carreggiata che la rendono non idonea ad accogliere flussi eccessivi di traffico, è regolata da un divieto di accesso valido dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, cui fa naturalmente eccezione la possibilità di passaggio per i residenti. È invece sempre vietato il traffico ai mezzi pesanti.

A seguito di alcuni controlli, già nei giorni scorsi sono state elevate sanzioni amministrative per il mancato rispetto di quanto previsto dalla segnaletica stradale. In particolare, negli ultimi 4 servizi sono stati controllati 37 veicoli e 3 sono stati sanzionati per il mancato rispetto del divieto di transito.

“L’implementazione dei servizi della Polizia Locale ha come obiettivo quello di evitare che, durante gli orari di massimo spostamento mattutino, via Dossi possa essere utilizzata dai cittadini dei Comuni limitrofi come “scorciatoia” con la conseguenza di ingolfare la strada stessa – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Anche queste azioni mirano a rendere sempre più sicure le nostre strade e tutelare tutti gli attori che ne fanno parte”.

Redazione