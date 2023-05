FOOD & SCIENCE FESTIVAL, ASSESSORE BEDUSCHI: A MANTOVA PER TRE GIORNI L’AGRICOLTURA SARÀ UNA ‘SCIENZA’ A PORTATA DI TUTTI

“Questa manifestazione – ha commentato l’assessore Beduschi – si è saputa ritagliare un posto di rilievo a livello nazionale e internazionale, grazie alla capacità di ospitare momenti di confronto e alta divulgazione tecnica e scientifica ma anche sapendo mostrare il volto più diretto e vicino a tutti dell’agricoltura, coinvolgendo le scuole e le famiglie con la realizzazione di laboratori didattici, incontri, mostre e degustazioni”. Durante la tre giorni di programma, e attraverso decine di eventi gratuiti (con registrazione obbligatoria) in città, il Festival esplorerà numerose tematiche di stretta attualità non solo per gli agricoltori, ma anche per i cittadini. Si parlerà, infatti, di alimentazione e scienza, sostenibilità e tutela ambientale, innovazione tecnologica e benessere animale.