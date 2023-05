MonteNapoleone District lancia “Rose Rosè”: l’evento di primavera

che sboccerà lungo le vie del Quadrilatero dal 7 al 15 maggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2023 – MonteNapoleone District – l’Associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand presenti nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – organizza, con il Patrocinio del Comune di Milano, il nuovo evento di primavera “Rose Rosè, in un connubio perfetto tra eleganza, gusto, bellezza e solidarietà.

Dal 7 al 15 maggio, MonteNapoleone District ospiterà numerose iniziative speciali in una nuova cornice creata da meravigliose installazioni aeree composte da grandi sfere di pino ricoperte di rose dislocate lungo le vie del distretto. In un’atmosfera suggestiva, i visitatori potranno passeggiare tra i negozi più belli del mondo, alla scoperta delle ultime tendenze della moda e degustando i migliori vini rosati d’autore selezionati dai Soci del Comitato Grandi Cru d’Italia.

La passione profusa dal MonteNapoleone District nel creare eventi indimenticabili per i suoi visitatori, si accompagnerà come di consueto all’impegno benefico: in vista della Festa della Mamma di domenica 14 maggio, l’Associazione sosterrà Fondazione Theodora, onlus che dal 1995 offre supporto emotivo, ascolto ed evasione ai bambini ricoverati in reparti pediatrici di alta complessità di ospedali su tutto il territorio nazionale e alle loro famiglie.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha commentato: “Siamo lieti di presentare ‘Rose Rosè’, il nuovo evento per celebrare l’arrivo della primavera che animerà le vie del MonteNapoleone District dal 7 al 15 maggio. In linea con l’obiettivo di creare esperienze sensoriali uniche, questa iniziativa offrirà la possibilità di passeggiare tra i fiori e i negozi più belli del mondo, godendo della bellezza, dell’eleganza e del gusto di ‘Rose Rosè’” nel Quadrilatero, che continua ad attirare un numero crescente di visitatori da tutto il mondo. Siamo inoltre fieri di promuovere la solidarietà e le attività di Fondazione Theodora, contribuendo al benessere e allo sviluppo della comunità”.

MonteNapoleone District è l’associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner. Obiettivo dell’associazione è far conoscere le prestigiose vie del Quadrilatero della moda, non solo come tempio dello shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi in cui storia, tradizione, creatività e innovazione si fondono. Con l’intento di accrescere costantemente la qualità del servizio e dell’offerta, l’associazione mira a consolidare il primato di Milano a livello internazionale nelle sue espressioni più tipiche: Fashion, Design, Food & Beverage, Hospitality, Made in Italy.

