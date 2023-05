Rho. Bandi per la gestione dei chioschi al Parco Pomé e al Parco Europa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 maggio 2023 Il chiosco del parco Togliatti a Mazzo ha riaperto lo scorso 22 aprile, ora sono in cerca di gestore i chioschi presenti nel Parco “De Vecchi” di via Pomé e nel Parco Europa di corso Europa.



Oggi, 4 maggio 2023, sul sito comunale e i canali istituzionali il Comune di Rho ha pubblicato la richiesta di presentare manifestazioni di interesse per i due chioschi entro la data del 15 maggio 2023. Viene così avviata la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento temporaneo dei due spazi dal 29/05/2023 al 31/12/2023. I due avvisi chiedono il rispetto dei requisiti professionali, con garanzie legate a esperienza maturata nel campo della ristorazione, e di requisiti tecnico economici. Ai gestori viene chiesto di sostenere le spese per le utenze (acqua, gas ed energia elettrica), oltre a un canone che sarà oggetto di valutazione secondo le proposte pervenute.



L’Amministrazione comunale intende verificare la presenza di potenziali operatori economici interessati alla gestione del servizio di bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande) a favore dei frequentatori dei parchi. In via Pomé il chiosco è costituito da un manufatto a un piano fuori terra coperto di 70 metri quadrati ed è dotato di un pergolato riscaldato e illuminato. L’area di pertinenza è di circa 255 metri quadrati, comprensiva dell’area del chiosco dotato degli arredi necessari. In corso Europa, angolo via Pertini, l’immobile oggetto di locazione è composto da un piccolo locale a uso bar con aperture dirette all’esterno e sul retro adiacente servizio igienico oltre a modulo aggiuntivo a uso bagno pubblico per i clienti del chiosco e del parco, e a un modulo a uso di piccolo magazzino.



Per manifestare il proprio interesse occorre avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande o essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Occorre avere esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo decennio, l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla somministrazione. La manifestazione di interesse potrà essere presentata via pec oppure a mano o consegnata mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate al Quic – Sportello del Cittadino, Via De Amicis, 1 – Rho (Tel. 02 93332.700 – Numero verde 800.55.33.89 e-mail: quic@comune.rho.mi.it .



V.A.