Manifesti della Rete dei Patrioti sulla memoria di Milano: è scontro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2023 – “Milano città medaglia d’oro…degli stupri”: lo slogan degli striscioni che sono stati affissi ieri sera dal Movimento Nazionale – Rete dei Patrioti, come rende noto anche sui sociale



“La Milano del sindaco Sala, l’ormai famigerata Gotham city italiana ha ottenuto un primato, degno delle “medaglie d’oro” generate dalla guerra civile e dalla violenza partigiana. La medaglia d’oro degli stupri, delle violenze sulle donne, uniti al più alto numero di reati, sono il traguardo che segnano una Milano che “da bere” è diventata “da stuprare””.

La Rete dei Patrioti nel suo post su Facebook “invita i cittadini a unirsi per riconquistare Milano e cacciare l’amministrazione più deleteria dell’ultimo ventennio”.

“Continuano le provocazioni dei gruppi neofascisti a Milano. Stanotte la Rete dei Patrioti ha affisso una serie di striscioni con la frase “Milano città medaglia d’oro degli stupri”.

Il riferimento è alla medaglia d’oro della Resistenza che la città ha ottenuto con il sangue di tante partigiane e partigiani morti per la libertà durante la Resistenza. Chiediamo ancora una volta lo scioglimento dei gruppi neofascisti e in particolare alle Istituzioni come mai ancora sia presso alla Rete dei Patrioti di avere una sede in via Palmieri in uno stabile Aler. Soffiare sul fuoco del razzismo e della paura non può essere una finalità sociale per avere una sede a prezzi ridicoli di proprietà pubblica” la nota di Memoria Antifascista