Monza. La Polizia di Stato arresta 34enne marocchino per rapina in gastronomia

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 6 maggio 2023 – Nel primo pomeriggio di giovedì 4 maggio, perveniva alla Sala Operativa della Questura una richiesta di intervento per una rapina appena consumata ai danni di una gastronomia ubicata a Monza in via Borsa, da parte di una persona che dopo il colpo di dava alla fuga a piedi per le vie cittadine, inseguito dai titolari del pubblico esercizio,

Immediatamente due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti della Questura, convergevano sul posto dove intercettavano il fuggitivo nel frattempo raggiunto dai titolari della gastronomia a loro volta colpiti dal rapinatore nel tentativo di divincolarsi e guadagnare la fuga.

Il rapinatore pertanto, condotto in Questura, venina generalizzato per un 34enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

I poliziotti ricostruivano quindi quanto accaduto, accertando come i proprietari dell’esercizio commerciale, a conduzione familiare, tre fratelli tra i 21 e i 25 anni, avessero richiesto l’intervento della Polizia poiché poco dopo l’orario del pranzo, verso le ore 15.00, mentre erano intenti a sbrigare le loro mansioni ordinarie, avevano notato un uomo straniero che, entrato poco prima all’interno della gastronomia, se ne stava allontanando con fare sospetto tenendo le mani sul giubbino, come a nascondere qualcosa.

L’uomo, accortosi di aver destato sospetto nei giovani, si era immediatamente dato alla fuga e uno dei tre fratelli si era prontamente gettato al suo inseguimento. Durante la corsa, lo stesso si disfava di una scatola, riconosciuta dal giovane proprietario come la cassettiera della cassa della gastronomia contenete l’incasso della prima parte della giornata. Il fuggitivo proseguiva la sua corsa nascondendosi all’interno di una corte limitrofa per uscire poi dal retro della stessa, venendo intercettato dai titolari della gastronomia e dalle Volanti sopraggiunte, riuscendo a bloccarlo nonostante continuasse a dimenarsi tirando calci e sputando.

Addosso all’uomo venivano trovati 140 euro in contanti proventi della rapina e prelevati dalla cassa della gastronomia. Alla somma totale sottratta, ovvero 180 euro, mancavano ancora 40 euro, 10 dei quali sono stati poi riconsegnati ai giovani proprietari da un cittadino che aveva assistito ai fatti e li aveva visti lanciare dal malfattore in terra. La rimanente parte, mancante, era probabilmente andata dispera poiché gettata in terra dal malfattore, sprovvisto di documenti di riconoscimento, durante la fuga.

Sussistendo la flagranza del reato di rapina impropria i poliziotti hanno tratto in arresto il 34enne cittadino marocchino che veniva messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. Nella mattinata di venerdì 5 maggio si è celebrata l’udienza per direttissima, all’esito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del rapinatore, con gli agenti della Questura che lo hanno associato presso la locale casa circondariale di Monza-San Quirico.