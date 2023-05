CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI IN AULA L’INVIATO SPECIALE DEL GOVERNO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Dalle 16.30 a Palazzo Marino, prima parte dedicata alla Food Policy con l’intervento del diplomatico Stefano Gatti in occasione dell’apertura del Forum del Cibo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2023 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 8 maggio, alle 16.30 a Palazzo Marino.



Nella prima parte della seduta l’Aula ospiterà l’intervento di Stefano Gatti, Inviato Speciale del Governo per la Sicurezza alimentare, invitato dalla Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi e dalla Vicesindaco e assessore all’Educazione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, in occasione del Forum del Cibo che si terrà a Milano dall’8 al 13 maggio.



Il Programma dei lavori prevede poi la l’Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti, dovuti per i titoli abilitativi di interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia.

Seguiranno l’Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti – Anno 2023 e delle agevolazioni e l’Approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI.

In chiusura, gli ordini del giorno collegati alla già votata delibera DUP – Bilancio di Previsione 2023-2025, la Nomina dei membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari – art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise. 435-2023 e l’Elezione di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale in sostituzione della Consigliera Angelica Vasile, componente dimissionario.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina Youtube dedicata

V.A.