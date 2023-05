Call Center della droga a Lecco: denunciate 8 persone

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 9 maggio 2023 – Al termine dell’operazione “Call center”, i poliziotti della Squadra mobile di Lecco hanno interrotto l’attività di un gruppo criminale specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti su tutta la provincia.

Gli agenti della Mobile hanno eseguito le misure cautelari emesse dal Tribunale di Lecco: tre persone sono finite in carcere, due ai domiciliari mentre nei confronti di altre tre è stato disposto l’obbligo di dimora.

Gli investigatori hanno appurato che l’attività illecita avveniva in vari centri di aggregazione cittadini, dove i pusher utilizzavano mezzi intestati a un prestanome per raggiungere gli acquirenti.

Ma la vera scoperta è stata l’individuazione di un call-center dove giungevano le richieste di cocaina da parte dei clienti. Il centralinista provvedeva poi a smistare l’ordine a uno spacciatore disponibile in quel momento per la consegna.

Nel corso delle indagini sono state accertate almeno 8mila cessioni di droga, per un valore commerciale di oltre 334mila euro.

Durante l’esecuzione dei provvedimenti, uno degli indagati, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di 590 grammi di cocaina.

