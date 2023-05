Rozzano. Arriva il Pronto Intervento Sociale 24 ore su 24

E’ stato avviato in via sperimentale un nuovo servizio che risponde alle situazioni di grave emergenza sociale 24 ore su 24 e tutti i giorni, anche quando gli uffici comunali sono chiusi. Il servizio è rivolto a minori, persone non autosufficienti, anziani, disabili, senza fissa dimora, vittime di violenza.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 10 maggio 2023 – Novità in vista nel settore del welfare. A Rozzano è stato attivato il Pronto Intervento Sociale, vero e proprio avamposto per offrire un primo intervento di assistenza e garantire risposte tempestive in casi di particolare gravità o in situazioni imprevedibili e urgenti che possono coinvolgere minori, persone non autosufficienti, anziani, disabili, senza fissa dimora, vittime di violenza familiare e, più in generale, cittadini in condizione di fragilità. Il servizio è operativo 24 ore sui 24 e tutti i giorni.

“Il Pronto Intervento Sociale arricchisce ed integra l’offerta dei servizi sociali del territorio – spiega il sindaco Gianni Ferretti – prevede l’intervento tempestivo a tutela di tutti i soggetti in situazione di emergenza sociale e le necessarie azioni di contenimento dei rischi, offrendo risposte di primo intervento per poi raccordarsi con i competenti servizi territoriali per la successiva presa in carico”.

Attivato in via sperimentale nell’Ambito Visconteo Sud Milano di cui il Comune di Rozzano è ente capofila, il Pronto Intervento Sociale è gestito da un un’equipe professionale della cooperativa sociale Il Melograno in stretta collaborazione con il settore dei servizi sociali del Comune.

“Questo è un servizio da me fortemente voluto e organizzato all’interno dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano che ha favorevolmente accolto la proposta – commenta Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore ai servizi sociali – I bisogni della nostra città sono molti, sicuramente maggiori che quelli presenti in altri comuni , avere un servizio di questo tipo è utile non solo per noi ma per qualsiasi amministrazione si ritrovi ad affrontare una situazione di emergenza in ambito sociale o riguardante minori. Si tratta di una rete attiva che coinvolge più soggetti, al servizio dei cittadini sempre”.

Il servizio di pronto intervento può essere attivato esclusivamente dalle forze dell’ordine e dai servizi socio-sanitari del territorio nei giorni e negli orari in cui gli uffici dei servizi sociali del Comune sono chiusi.

Diverse le situazioni imprevedibili ed urgenti che possono essere trattate, come per esempio l’assistenza ad una persona senza fissa dimora, ad minore che urgentemente deve essere allontanato dall’abitazione in cui risiede oppure ad un disabile che necessita di ricovero immediato. Successivamente, quando gli uffici comunali riaprono, il caso sarà preso in carico dai servizi sociali che lo gestiranno secondo le consuete modalità e specifiche progettualità.

