Trezzano S/N. A teatro per la glicogenosi

Venerdì 12 maggio alle ore 21 al Centro Socio Culturale di via Manzoni lo spettacolo“Milano, una vecchia storia tutta da scoprire”, con l’Associazione del TeatroRitrovato. Ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Italiana Glicogenosi

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 10 maggio 2023 – A Roma hanno Romolo, a Milano c’era Belloveso. Ma chi era? Nessuno conosce questo principe celtico che, secondo Tito Livio, attraversò le Alpi per arrivare nella Pianura Padana ben prima di Pirro.

Al Centro Socio Culturale venerdì 12 maggio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo

“Milano, una vecchia storia tutta da scoprire”, letture e musica per ricordare la lunga e

affascinante storia di Milano, partendo dalle origini, passando per lo splendore della città descritta da Bonvesin de la Riva, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Storia e letteratura si alternano alle canzoni delle osterie, ai personaggi buffi e al grande cuore di Milano, città da sempre aperta all’accoglienza.

Lo spettacolo è presentato dall’Associazione del Teatro Ritrovato con la regia di Carla

Gasparini. Sul palco Michele D’Alò, Annamaria Indimineo, Carlo Randazzo, Marco Orsenigo, Carla Gasparini e, alla chitarra, Donato Mastrolillo.

L’ingresso è a offerta libera per raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Glicogenosi

(AiGlico), nata nel 1996 da genitori di bambini con glicogenosi che volevano sostenersi per

abbattere la solitudine causata dalla rarità della malattia. Sostiene la ricerca scientifica, promuove la sensibilizzazione sulla malattia tra cittadini e istituzioni, offre un aiuto pratico alle famiglie.

“Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo spettacolo – dichiara Beatrice Ventacoli,

assessora alla Cultura – che ci permetterà di immergerci nell’atmosfera della Milano di un tempo, scoprendone storia e tradizioni, alcune di queste poco conosciute. Ci divertiremo insieme e insieme potremo anche contribuire all’associazione AiGlico, impegnata nel sostegno alle famiglie di persone con glicogenosi”.

“Da anni l’Associazione Italia Glicogenosi – conclude il sindaco Fabio Bottero – sul nostro

territorio propone eventi e spettacoli per raccogliere fondi e per tenere alta l’attenzione su una malattia rara che colpisce anche dei nostri cittadini. Desideriamo sostenerla e far sentire alle famiglie che la comunità non le lascia sole”.

V.A.