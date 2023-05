QUARTIERI. LA BIBLIOTECA DI CALVAIRATE RIAPRE AL PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2023 – È nuovamente attiva la Biblioteca di Calvairate. La struttura, completamente rinnovata nella sede che affaccia su piazzale Martini, ha riaperto i battenti questa mattina.

I cittadini possono usufruire di un’area con libri e multimediali e di uno spazio per la lettura. Al piano superiore è disponibile una sala studio.

In attesa della fine dei lavori che permetterà di aumentare lo spazio a disposizione degli utenti, da oggi è possibile utilizzare i servizi di prestito, la sala lettura e consultare quotidiani e periodici.

Oltre all’ampliamento degli spazi, che passeranno da 900 mq a 1250 mq al termine dei lavori, la biblioteca è stata interessata da un importante ripensamento di funzioni e servizi. Aumentata l’area destinata all’ingresso e all’accoglienza, la parte centrale ospiterà collezioni, zona studio, uno spazio destinato ai bambini e un’area coworking.

Al primo piano invece la nuova ampia sala polifunzionale garantirà la possibilità di leggere e studiare ma anche di ospitare corsi, conferenze ed eventi.

Per completare la realizzazione della struttura si sta lavorando per sistemare la pressione idraulica degli idranti per cui è stato redatto un progetto specifico da parte di MM Spa, che sta provvedendo all’inserimento di un gruppo di pressurizzazione a monte dell’impianto che verrà realizzato nelle more del certificato di collaudo finale.

La biblioteca è aperta dal martedì al sabato, dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 18. Alla pagina milano.biblioteca.it/library/calvairate sono disponibili maggiori informazioni e la possibilità di iscriversi alla newsletter dedicata agli utenti.

“La Biblioteca di Calvairate è da sempre una delle più vissute della città – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri -. Grazie ai lavori è stata completamente riqualificata per offrire ai cittadini un’esperienza di studio, approfondimento e svago decisamente migliore. Sono certo che sarà uno spazio fondamentale per l’aggregazione e tornerà ad essere da subito il cuore pulsante del quartiere”.

“Stimolare momenti di incontro tra i cittadini, condividere idee e coltivare l’interesse per la conoscenza sono esperienze necessarie per la comunità – commenta l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. La riapertura di questi spazi è importante per garantire il coinvolgimento capillare di tutti i quartieri nell’attività culturale della città”.

“Si tratta di un momento importante e molto atteso. Voglio ringraziare le tante persone che hanno lavorato per permettere la ristrutturazione della Biblioteca di Calvairate – interviene Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4 -. Oggi questo polo culturale centrale per il nostro Municipio riapre al pubblico e progressivamente attiveremo anche gli altri nuovi spazi della struttura per offrire un luogo ancora più funzionale e attrattivo”.