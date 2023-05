Trenta enoteche italiane alla scoperta del territorio pavese

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 9 maggio 2023 -Dal 7 al 9 maggio circa 30 enoteche italiane sono state “ospiti” della nostra provincia alla scoperta delle eccellenze enoagroalimentari, storico-artistiche e culturali del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata da PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale della

Camera di Commercio di Pavia, in collaborazione con le Associazioni locali dei

produttori di settore e Vinarius, Associazione Enoteche Italiane.

Il programma dello stage ha previsto una prima giornata dedicata al territorio,

con visita al centro storico di Pavia, una tappa a Mortara per conoscere i prodotti

lomellini ed assistere ad uno showcooking e degustazione di risotto preparato

con Carnaroli da Carnaroli pavese, marchio depositato dalla Camera di

Commercio proprio per valorizzare questa eccellenza territoriale con i suoi

produttori. Infine una visita al centro di Vigevano. La seconda giornata è stata

dedicata al vino e ai prodotti dell’Oltrepò Pavese presentati nella splendida

cornice del Castello di San Gaudenzio. Nella mattinata di martedì si è tenuta

una masterclass mentre nel pomeriggio una quarantina di imprese vitivinicole

si sono presentate alle enoteche in un walking around tasting durante il quale

gli enotecari hanno avuto la possibilità di degustare i migliori vini dell’Oltrepò ed

effettuare incontri commerciali con le imprese produttrici.

Lunedì sera 8 maggio si è tenuta una cena presso il Castello di San Gaudenzio

(Cervesina PV) con proclamazione e consegna del premio al territorio da parte

di Vinarius.

Lo scorso 16 gennaio, infatti, nella suggestiva cornice della Sala Caduti di

Nassirya di Palazzo Madama a Roma, il territorio Pavese si è aggiudicato il

premio “Vinarius al territorio”, giunto ormai alla sua nona edizione. Ogni due

anni Vinarius seleziona un territorio italiano in cui è presente una spiccata

vocazione vitivinicola, un rilevante paniere agroalimentare, ma anche una

grande attenzione nei confronti delle tematiche legate alla sostenibilità

ambientale, alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e all’accoglienza

enoturistica.

Il premio, alla presenza degli enotecari e dei produttori locali, è stato

consegnato a tre personaggi, selezionati dall’Associazione Vinarius, che per la

loro storia e per la loro identità ben rappresentano il territorio pavese. Giovanni

Ricciardella, giovane chef ambasciatore del territorio. Ha fatto della tradizione

culinaria un punto di partenza per osare giochi di consistenze, di sapori, di

presentazione del piatto inaspettati esaltando i sapori tipici pavesi. Gioachino

Palestro, “maestro” dell’oca. Da oltre 30 anni salvaguardia e promuove con

passione e tenacia gli antichi salumi della Lomellina, eccellenza IGP della

nostra provincia. Infine Mario Maffi, enologo, perito agrario e grande

conoscitore dell’Oltrepo. Classe ‘46, discendente di una famiglia della Val

Trebbia, da sempre esalta il sapore e il piacere del vino come promotore di

cultura, storia, tradizioni, amore e il rispetto per la terra.

“Il Premio al territorio è stata una bella sorpresa e rappresenta anche una

grande opportunità per il territorio e per le nostre imprese vitivinicole che si

fanno ambasciatrici della qualità delle eccellenze agroalimentari pavesi e fanno

da traino alla promozione enogastronomica anche a livello turistico – afferma il

Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia Giovanni

Merlino -. La scelta dei premiati effettuata da Vinarius è pienamente

condivisibile, anche se il nostro territorio è ricco di saperi e abilità che avrebbero

meritato tale riconoscimento. Tutti e tre rappresentano egregiamente il nostro

territorio con le loro straordinarie competenze”.

“Il Territorio Pavese, con la sua ricca storia enologica e per la ricchezza delle

sue proposte enoturistiche è un grande esempio di come il vino possa essere

un importante volano di crescita per un’intera area – spiega Andrea Terraneo,

Presidente di Vinarius – per questo motivo siamo stati orgogliosi di conferirgli

il 9° Premio al Territorio e, soprattutto, di coinvolgere gli associati Vinarius in un

importante viaggio di approfondimento proprio nel pavese. Quello che si sta

svolgendo in questi giorni non è solo uno stage, ma un’importante occasione di

confronto con gli operatori del settore del territorio premiato, un’occasione di

crescita e dialogo che conferma la volontà di Vinarius di creare legami

continuativi e di grande reciprocità con le realtà con cui da tempo lavoriamo e

interagiamo”.