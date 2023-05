BAREGGIO. BOCCIODROMO: APPROVATO IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 maggio 2023 – Via libera al progetto di recupero edilizio e di rigenerazione urbana del bocciodromo comunale. In una delle ultime sedute, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato il progetto che andrà in gara e che sarà finanziato con i fondi del PNRR per un importo che si aggira attorno al milione e mezzo di euro. “Dopo un lungo lavoro anche questo progetto entra nel vivo e prima della fine dell’anno potremo iniziare a organizzare il cantiere – afferma il sindaco Linda Colombo -. Il progetto prevede la demolizione dei magazzini comunali, la completa bonifica dell’area, la rimozione dell’amianto sulle coperture e l’efficientamento energetico della struttura. Saranno realizzati un nuovo impianto di riscaldamento, un nuovo impianto luci, una nuova copertura, un nuovo controsoffitto e saranno cambiati tutti i serramenti. Teniamo molto alla valorizzazione di questa struttura perché è una delle ultime rimaste in zona e pertanto è diventata un importante punto di aggregazione per tutti gli appassionati di bocce dell’hinterland di Milano. Un ringraziamento particolare all’associazione Bocciofila Bareggese per la collaborazione durante le fasi del progetto e per l’impegno quotidiano nel mantenere viva la struttura”.