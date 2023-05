VIDEO. ESPLOSIONE IN ZONA PORTA ROMANA. QUATTRO SQUADRE AL LAVORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2023 – Incendio in zona Porta Romana, in via Pier Lombardo, in centro città: ferito un uomo, coinvolti quattro veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata una scuola vicina. Dalle 12 quattro squadre di vigili del fuoco al lavoro, intervento in corso. Fiamme scaturite probabilmente da un’esplosione che ha interessato un furgone carico di bombole d’ossigeno terapeutico.

Inoltre sono intervenuti: 2 automediche, 3 ambulanze, 2 mezzi di coordinamento AREU, Polizia di Stato e Polizia Locale.

L’autista del veicolo, un uomo di 53 anni ha riportato ustioni ad una mano e ad un arto inferiore, ospedalizzato in Codice Giallo.

Una donna di 89 anni è stata rinvenuta in strada cib trauma cranico minore, riferita caduta a terra in scuola evacuata a seguito di onda d’urto dell’esplosione.