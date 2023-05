S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza, al via l’azione “street art”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 11 maggio 2023 – Prosegue con l’iniziativa incentrata sulla street art “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”, il ciclo di attività “per” e “con” i giovani che mira a favorire la socialità, l’aggregazione e l’inclusione sul territorio nella fascia d’età tra i 15 e i 34 anni.

Finanziato dal bando regionale “Giovani Smart”, “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza” è un progetto elaborato dal Comune di Lissone, ente capofila, in partnership con l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza, i Comuni di Besana in Brianza, Carate Brianza, Macherio, Triuggio, Vedano al Lambro e con il coinvolgimento dell’IIS G. Meroni di Lissone, le Associazioni ASD Live e Teatro dell’Elica di Lissone e Us Atletica di Vedano al Lambro.

A marzo S.T.Art! ha preso avvio con tre azioni progettuali: i corsi di avvicinamento al teatro “on stage & back stage”, i workshop per light e sound designers, gli eventi informativi e formativi su “sport e inclusione”.

“Dopo laboratori teatrali, culturali e sportivi, l’arte di strada diventa protagonista della quarta azione progettuale di S.T.Art! e resta fedele all’obiettivo di offrire ai giovani del territorio opportunità di svago e di intrattenimento formativo”, spiega il Vicesindaco e Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Giovanni Camarda.

